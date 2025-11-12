Couple Viral Video : प्यार हुआ पर अब दहेज चाहिए! पति की मांग सुन रो पड़ी पत्नी

By
Mohit Saini
-
0
53
Couple Viral Video : प्यार हुआ पर अब दहेज चाहिए! पति की मांग सुन रो पड़ी पत्नी
Couple Viral Video : प्यार हुआ पर अब दहेज चाहिए! पति की मांग सुन रो पड़ी पत्नी

Couple Viral Video : सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। इस क्लिप में एक पति-पत्नी को दिखाया गया है, जिनकी कथित तौर पर कुछ समय पहले ही प्रेम विवाह हुआ था। हालाँकि, वीडियो में जो कुछ भी सामने आया है, उसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी

पति अपनी पत्नी से दहेज की माँग करता हुआ दिखाई दे रहा है। 39 सेकंड का यह छोटा सा वीडियो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म पर तेज़ी से फैल रहा है। इसमें पति बेशर्मी से अपनी पत्नी से साइकिल की माँग करते हुए कह रहा है, “मुझे एक बाइक खरीद दो। साइकिल से सफ़र करना बुरा लगता है।”

प्रेम विवाह से दहेज की माँग तक


अपने परिवार की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी करने वाली महिला वीडियो में बेकाबू होकर रोती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर, उसका पति उसे दिलासा देने के बजाय उसके आँसू रिकॉर्ड कर रहा है। उसका दावा है कि उसकी पत्नी “हमेशा अपने माता-पिता का पक्ष लेती है”

और ज़ोर देकर कहती है कि वह उसकी साइकिल की माँग पूरी करे। सदमे और दिल टूटने के बाद, महिला को यकीन नहीं हो रहा कि जिस आदमी को उसने प्यार से चुना था, वही अब उससे दहेज मांग रहा है—ऐसा कुछ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि प्रेम विवाह के बाद ऐसा होगा।

नेटिज़न्स नाराज़

इस वीडियो ने ऑनलाइन भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। उपयोगकर्ता गुस्सा और अविश्वास व्यक्त कर रहे हैं, यह सवाल उठा रहे हैं कि आधुनिक रिश्तों में दहेज की माँग अभी भी कैसे हो सकती है—खासकर उन प्रेम विवाहों में, जिन्हें समानता और सम्मान पर आधारित माना जाता है।

एक उपयोगकर्ता ने टिप्पणी की: “वह इसे प्यार कहता है, लेकिन फिर भी दहेज मांगता है? शर्मनाक।” एक अन्य ने लिखा: “यही कारण है कि कई माता-पिता प्रेम विवाह पर भरोसा करने से हिचकिचाते हैं।”

यह भी पढ़ें: Most Popular Non Veg Food: दुनिया में सबसे ज़्यादा किस जानवर का मांस खाया जाता है? जवाब जानकर आप रह जाएंगे आप हैरान