Couple Jumps From Train, (आज समाज) : एक प्रेमी जोड़ा ट्रेन से कूद गया, जहाँ प्रेमी की मौके पर मौत हो गई, जबकि प्रेमिका गंभीर रूप से घायल है। बता दें कि यह घटना मथुरा के पास दिल्ली-आगरा रेलवे ट्रैक पर हुई। वहीं मृतक की पत्नी ने प्रेमिका पर हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार के भोजपुर का रहने वाला उसका पति सतीश हरियाणा में काम करता था और उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। मृतक की पत्नी ने का कहना है कि प्रेमिका ने ही उसके पति की धक्का देकर हत्या की और खुद भी कूद गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है, वहीं घायल युवती को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पत्नी रवीना पति को ढूंढ़ते-ढूंढ़ते लेकर हरियाणा के सीकरी पहुंच गई

जानकारी मुताबिक बिहार के जिला भोजपुर के गांव भेडरी निवासी सतीश सिंह हरियाणा के सीकरी में रह रहा था और यहाँ ध्याड़ी- मजदूरी करता तह। सतीश का भेडरी के पड़ोसी गांव इब्राहिमपुर की एक विवाहिता से प्रेम-प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते सतीश घर से गायब हो गया था और उसकी पत्नी रवीना ने परिवार के साथ पति को ढूंढ़ते-ढूंढ़ते लेकर हरियाणा के सीकरी स्थित उसके किराये के कमरे पर पहुंच गई और पति और उसकी प्रेमिका को मौके पर ही पकड़ लिया।

परिजनों को चकमा देने सतीश और उसकी प्रेमिका पुष्पा चलती ट्रेन से कूद गए

परिजनों के समझाने पर सतीश और उसकी प्रेमिका बिहार लौटने के लिए मान गए। वापिस जाने के लिए सतीश उसकी प्रेमिका, पत्नी और अन्य परिवार के सदस्य ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन से जा रहे थे। बताया जा रहा है कि ट्रेन रात ढाई बजे जब कोसीकलां के समीप कोटवन चौकी के पास पहुंची, तो इसी दौरान अपनी पत्नी एवं परिजनों को चकमा देने के चक्कर में सतीश और उसकी प्रेमिका पुष्पा चलती ट्रेन से कूद गए। जब ट्रेन आगरा पहुंची, तो स्वजन ने आगरा जीआरपी को उनके दोबारा गायब होने की लिखित सूचना दी। =दोनों ट्रेन से कूदे हैं या फिर उतरने की कोशिश गिरे हैं पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है।

