NS Raja Subramani: देश के नए सीडीएस राजा सुब्रमणि ने संभाला पदभार

कहा- सेना को और अधिक आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाना होगा

NS Raja Subramani, (आज समाज), नई दिल्ली: देश के नए चीफ आॅफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने रविवार को पदभार संभाल लिया है। राजा सुब्रमणि देश के तीसरे सीडीएस है। उन्होंने जनरल अनिल चौहान की जगह ली है। जनरल चौहान शनिवार को रिटायर हुए थे। सुब्रमणि को दिल्ली में उन्हें साउथ ब्लॉक लॉन्स में गार्ड आॅफ आॅनर दिया गया। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने दमदार तरीके से अपना संबोधन दिया। उन्होंने तीनों सेनाओं को लेकर फ्यूचर प्लानिंग बताई।

उन्होंने कहा कि सेना को और अधिक आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा, भारतीय सेना में स्वदेशी हथियारों और सैन्य उपकरणों के अपडेशन, उनकी खरीद और इस्तेमाल को तेज किया जाएगा। सेना की ताकत बढ़ाने के लिए नई सोच और नए तरीकों को अपनाया जाएगा।

सीडीएस सुब्रमणि के संबोधन की प्रमुख बातें

नए सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने तीनों सेनाओं के बीच तालमेल, स्वदेशीकरण और इनोवेशन को भविष्य का मुख्य आधार बताया है। नए सीडीएस ने आगे कहा कि विचार और क्रिया में नवाचार हमारी क्षमता विकास को गति देगा और हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि सेना, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच अधिक सहयोग आधुनिकीकरण का प्रमुख आधार होगा।

जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा कि सैन्य जवानों और अधिकारियों का प्रशिक्षण और कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। हम अपने उन वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिनकी वीरता, बलिदान और राष्ट्र के प्रति समर्पण हमें प्रेरित करता रहता है। नए सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कह, हम अपने पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं।

मैं भारत के नागरिकों को आश्वस्त करता हूं कि सशस्त्र बल समर्पण, साहस, सम्मान और व्यावसायिकता के साथ राष्ट्र की सेवा करना जारी रखेंगे। सेना के आधुनिकीकरण की दिशा में थिएटराइजेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है।

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