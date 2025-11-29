Naxalism free India : देश जल्द नक्सलवाद से मुक्त होगा : शाह

गृह मंत्री ने रायपुर में तीन दिवसीय आतंरिक सुरक्षा वार्षिक संवाद का किया शुभारंभ

Naxalism free India (आज समाज), रायपुर : देश की सुरक्षा हमारे लिए सबसे अहम है। यह सुरक्षा बाहरी हमलावरों से हो या फिर आंतरिक असमाजिक तत्वों से हमारा लक्ष्य दोनों को मुंह तोड़ जवाब देना है। यह कहना है देश के गृह मंत्री का जो रायुपर में आंतकिर सुरक्षा से जुड़े वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन दिवस के अवसर पर बोल रहे थे। इस दौरान शाह ने कहा कि हम जहां सीमा पार जाकर देश के दुश्मनों का मिटा रहे हैं वहीं देश के अंदर मौजूद उन तत्वों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है जो देश की एकता और अखंडता के लिए हानिकारक हैं। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के खिलाऊ कार्रवाई कड़ी होती जा रही है और जल्द ही देश पूरी तरह से नक्सलवाल से मुक्त हो जाएगा।

तीन प्रमुख बिंदुओं पर टिकी है कार्रवाई

गृह मंत्री ने कहा कि सुरक्षा बल और पुलिस चरमपंथ, कट्टरपंथ और नशीले पदार्थों पर सटीक खुफिया जानकारी, स्पष्ट लक्ष्य और कार्रवाई में समन्वय जैसे तीन प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देकर एक्शन ले रहे हैं। शाह ने दोहराया कि नशीले पदार्थों और संगठित अपराध पर हर दिशा से हमला करना होगा और ऐसा तंत्र बनाना होगा जिसमें ड्रग तस्करों और अपराधियों को देश में कहीं भी जगह न मिले।

तीन दिन तक चलेगा सम्मेलन

तीन दिनों तक चलने वाले इस राष्ट्रीय सम्मेलन में सुरक्षा से जुड़े आठ विषयगत सत्र होंगे, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छह सत्रों में शामिल होकर सीधे देशभर के शीर्ष पुलिस अधिकारियों से संवाद करेंगे। वहीं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सभी आठ सत्रों में मौजूद रहेंगे। गृहमंत्री ने अपने संबोधन में देश के तीन सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों को सम्मानित किया और दस अन्य चयनित थानों की सूची जारी की।

उन्होंने उभरती आंतरिक चुनौतियों, तकनीकी सशक्तिकरण, और पुलिसिंग में नवाचार की आवश्यकता पर जोर दिया। सम्मेलन में शामिल होने के लिए एनएसए अजीत डोभाल, रॉ प्रमुख, आईबी निदेशक तपन डेका, बीएसएफ डीजी दलजीत सिंह चौधरी, आईटीबीपी डीजी प्रवीण कुमार, जम्मू-कश्मीर के डीजी नलिन प्रभात, असम के डीजी हरमीत सिंह सहित देश के लगभग सभी प्रमुख सुरक्षा संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी नवा रायपुर पहुंच चुके हैं।

