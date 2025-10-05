Blood donation and medical check-up camp : पार्षद बुटेरला ने स्वर्गीय भाई की याद में रक्तदान एवं चिकित्सा जाँच शिविर

Sandeep Singh
Councilor Buterla organized blood donation and medical check-up camp in memory of his late brother
  • सांसद मुनीश तिवाड़ी ने शिविर का उद्घाटन करने के बाद रक्तदाताओं को सम्मानित किया

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क) चंडीगढ़। चंडीगढ़ नगर निगम के वार्ड संख्या 30 के पार्षद और चंडीगढ़ स्टेट सहकारी बैंक के निदेशक हरदीप सिंह बुटेरला ने सेक्टर 41 स्थित कम्युनिटी सेंटर में अपने स्वर्गीय भाई मल्कियत सिंह बुटेरला की याद में 30वें रक्तदान शिविर और निःशुल्क चिकित्सा जाँच शिविर का आयोजन किया। बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान के लिए उत्साह दिखाया।शिविर का उद्घाटन चंडीगढ़ के सांसद मुनीश तिवाड़ी ने किया। उनके साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की, निगम के पूर्व महापौर और कांग्रेस नेता चंद्रमुखी शर्मा भी मौजूद थे। श्री तिवाड़ी ने हाल ही में पंजाब में आई बाढ़ से प्रभावित परिवारों को राशन, कपड़े, बिस्तर, तिरपाल, टॉर्च सहित सभी प्रकार की राहत सामग्री प्रदान करने के लिए पार्षद बुटेरला टीम की सराहना की।

कौंसलर मुन्नवर ने भी रक्तदान किया

श्री तिवारी ने अन्य सामाजिक कार्यों के साथ-साथ क्षेत्रवासियों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए इस तरह के जाँच शिविर और रक्तदान शिविर आयोजित करके बहुमूल्य जीवन बचाने में दिए गए योगदान की सराहना की।शिविर में डॉक्टरों ने दंत जाँच, रक्त जाँच, नेत्र जाँच के साथ-साथ स्वास्थ्य और फिटनेस की जाँच भी की। कौंसलर मुन्नवर ने भी रक्तदान किया। सेक्टर 16 स्थित सामान्य अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने 110 यूनिट रक्त एकत्र किया।

इस अवसर पर अन्य लोगों के अलावा आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विजयपाल, सन्नी औलख, चंडीगढ़ कोऑपरेटिव बैंक के निदेशक गुरप्रीत सिंह बढहेड़ी, मंजीत राणा, निगम के वरिष्ठ उप महापौर जसबीर सिंह बंटी, पार्षद प्रेम लता, दमनप्रीत सिंह बादल, कर्मचारी नेता गुरमेल सिंह सिद्धु, अवतार सिंह मनीमाजरा, आप नेता पी.पी. घई, जे.डी. घई आदि भी उपस्थित थे।शिविर में रक्तदाताओं सहित सभी के लिए जलपान की व्यवस्था की गई थी और रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र और पौधे वितरित करके सम्मानित भी किया गया।

