Haryana CET Update: 28 अक्टूबर तक कर सकेंगे हरियाणा सीईटी आवेदन में सुधार

सीईटी करेक्शन पोर्टल पर केवल 14 जून 2024 या उससे पहले जारी किए गए प्रमाण पत्र ही होंगे मान्य

(आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा सीईटी करेक्शन पोर्टल की अंतिम तिथि को बढ़ा कर 28 अक्टूबर कर दिया गया है। अब अभ्यर्थी 28 अक्टूबर तक अपने आवेदन में आॅनलाइन सुधार कर सकेंगे। पहले यह अंतिम तिथि 24 अक्टूबर निर्धारित की गई थी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने उम्मीदवारों की सुविधा को देखते हुए यह निर्णय लिया है।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि सीईटी करेक्शन पोर्टल पर केवल 14 जून 2024 या उससे पहले जारी किए गए प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। जिन अभ्यर्थियों ने अपने दस्तावेज पोर्टल पर अपडेट किए हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके सभी प्रमाण पत्र इस निर्धारित तिथि से पहले के हों। 14 जून 2024 के बाद जारी किए गए किसी भी प्रमाण पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

12.46 लाख अभ्यर्थियों ने दी थी परीक्षा

गौरतलब है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीईटी परीक्षा 26 और 27 जुलाई को आयोजित की गई थी। परीक्षा के लिए कुल 13.48 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 12.46 लाख उम्मीदवारों ने इसमें भाग लिया। यह परीक्षा प्रदेशभर के विभिन्न केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा और व्यवस्था के बीच संपन्न हुई थी। आयोग अब जल्द ही परिणाम जारी करने की तैयारी में है। 12.46 लाख अभ्यर्थी सीईटी परीक्षा के परिणामों का इंतजार कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें : हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ाया