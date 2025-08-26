Cooperation of councillors is necessary : निगम क्षेत्र में स्वच्छता के लिए पार्षदों का सहयोग जरूरी: आयुष सिन्हा

पार्षदों के साथ मिलकर हर वार्ड का दौरा कर रहे आयुक्त

मंगलवार को वार्ड-8 में लिया सफाई का जायजा

Gurugram News(आज समाज नेटवर्क)गुरुग्राम। निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को बेहतर करने के लिए स्थानीय पार्षदों का सहयोग जरूरी है। पार्षद जरूरत के अनुसार सफाई कर्मचारियों और संसाधनों को वार्ड में तैनात कर सकते है। सभी वार्ड में सफाई के कामों की निगरानी रखने के लिए सहायक सफाई निरीक्षक नियुक्त किए जा रहे हंै।

आयुक्त आयुष सिन्हा ने मंगलवार को वार्ड-8 के पार्षद भूपेंद्र और संयुक्त आयुक्त लोकेश यादव के साथ मिलकर गांव कासन में सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान आयुक्त ने सहायक सफाई निरीक्षक और सुपरवाइजर से सफाई कर्मचारियों की हाजिरी रिपोर्ट देखी। आयुक्त ने वहां मौजूद अधिकारी और कर्मचारियों को जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए। आयुक्त ने कहा कि सफाई का काम करने वाली एजेंसी 8 घंटे वार्ड में ट्रेक्टर, टीप्पर का संचालन कूड़ा उठाने के लिए करेगी। आयुक्त ने पार्षद भूपेंद्र से आग्रह करते हुए कहा कि वे अपने वार्ड में इन संसाधनों पर निगरानी रखें और जहां जरूरत हों वहां सफाई के कामों में उपयोग में लाई जा सकते है।

आयुक्त ने कहा कि निगम क्षेत्र में स्थानीय लोगों के साथ मिलकर ही सफाई के कामों की मॉनिटरिंग संभव है। स्थानीय लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए निगम क्षेत्र को साफ रखना होगा। आयुक्त ने आदेश दिए कि यदि कोई खुले में कूड़ा डालता पकड़ा गया तो उसका चालान किया जाए। यदि वह किसी इमारत में किराए पर रह रहा है तो पता करके उसके मकान मालिक का चालान भी किया जाना चाहिए। सफाई व्यवस्था को बेहतर करनेे के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। सफाई प्रत्येक नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है।