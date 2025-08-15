Coolie Box Office Collection Day 1: पहले ही दिन ‘कुली’ ने मचा दी बॉक्स ऑफिस पर तबाही, कमाई का आंकड़ा कर देगा हैरान

Mohit Saini
Coolie Box Office Collection Day 1

Coolie Box Office Collection Day 1, (आज समाज), नई दिल्ली: रजनीकांत की फिल्मों का नाम आते ही फैंस का जोश आसमान पर पहुंच जाता है, और जब उनकी मच अवेटेड फिल्म “कुली” रिलीज़ हुई, तो बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान आया कि सभी रिकॉर्ड हिल गए। गुरुवार, 14 अगस्त 2025 को रिलीज हुई इस एक्शन-थ्रिलर ने ओपनिंग डे पर ही इतिहास रच दिया।

सबसे खास बात — “कुली” का सीधा टकराव हुआ था दो बड़े सुपरस्टार्स ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की “वॉर 2” से, लेकिन 74 साल के सुपरस्टार रजनीकांत ने अपने स्टार पावर से पूरे बॉक्स ऑफिस पर कब्ज़ा कर लिया।

पहले दिन ही 65 करोड़ का तूफान

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, “कुली” ने पहले दिन ₹65 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया है।
सुबह से ही सिनेमाघरों के बाहर लंबी-लंबी कतारें लगीं। कई थिएटर्स में हाउसफुल के बोर्ड टंग गए। एडवांस बुकिंग ने पहले ही रिकॉर्ड बना दिए थे, और रिलीज़ डे पर यह कमाई और भी ऊंची चली गई। हालांकि ये शुरुआती आंकड़े हैं, लेकिन ऑफिशियल रिपोर्ट आने के बाद भी बड़ा बदलाव होने की संभावना कम है।

इन फिल्मों को छोड़ा पीछे

“कुली” ने साल 2025 की सभी बड़ी फिल्मों को ओपनिंग डे कलेक्शन में पछाड़ दिया है।
इसने पीछे छोड़ दिए —

छावा – ₹31 करोड़

सिकंदर – ₹27.50 करोड़

हाउसफुल 5 – ₹24.35 करोड़

सैयारा – ₹22 करोड़

रेड 2 – ₹19.71 करोड़

स्काई फोर्स – ₹15.30 करोड़

यहां तक कि साउथ की मेगा फिल्म गेम चेंजर (51 करोड़) को भी ‘कुली’ ने धूल चटा दी, जिससे ये साल की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली इंडियन फिल्म बन गई है।

ऑल-स्टार कास्ट

“कुली” में सिर्फ रजनीकांत ही नहीं, बल्कि टॉप स्टार्स की पूरी आर्मी है —

नागार्जुन

आमिर खान

श्रुति हासन

पूजा हेगड़े

उपेंद्र

सौबिन शाहिर

सत्यराज

फिल्म को लोकेश कनगराज ने डायरेक्ट किया है और सन पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया है। जब इस लेवल के स्टार्स और डायरेक्टर एक साथ आते हैं, तो बॉक्स ऑफिस पर सुनामी आना लाजमी है।