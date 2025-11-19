करीब 500 सालों से जोगी समाज कर रहा पूजा अर्चना

अब कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा बेवजह परेशान

दी गई उपमंडल अधिकारी को शिकायत

Panipat News, (आज समाज), पानीपत : समालखा उपमंडल के गांव जलालपुर–1 में बाबा काली सिंह और बाबा भूरा सिंह के मंदिर में जोगी समाज के पुजारियों के साथ दुर्व्यवहार करने और मंदिर के कार्य में रुकावट पैदा करने को लेकर काफी संख्या में जोगी समाज के लोगों ने उपमंडल अधिकारी समालखा को एक शिकायत देकर इस मामले में गहनता से जांच करवाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करवाने की मांग की है।

इस मंदिर पर पूजा आदि करने का काम जोगी समाज करता आ रहा

उक्त मामले को लेकर पीड़ित पक्ष में बल्ला, नवीन, संदीप, राकेश, देवी सिंह, रोहतास, कृष्ण, हुकम सिंह, सोनू व अन्य काफी संख्या में जोगी समाज के लोगों ने उपमंडल अधिकारी को दी गई शिकायत में बताया कि गांव में बाबा काली सिंह और बाबा भूरा सिंह के नाम से करीब 500 सालों पुराना मंदिर है। उन्होंने बताया कि पुराने समय से हमारे बुजुर्ग हमें बताते आ रहे हैं कि इस मंदिर पर पूजा आदि करने का काम जोगी समाज करता आ रहा है। उन्होंने बताया कि जब से मंदिर बना है तब से लेकर अब तक जोगी समाज मंदिर का रखरखाव करने का काम करता है।

2 साल पहले तक इस मंदिर पर कोई भी विवाद नहीं था

उन्होंने बताया कि उस समय किसी सेठ के द्वारा इस जमीन को किसी व्यक्ति से खरीद कर यहां पर मंदिर का निर्माण करवाने का कार्य किया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि उस समय से लेकर अब 2 साल पहले तक इस मंदिर पर कोई भी विवाद नहीं था, लेकिन अब कुछ शरारती तत्वों के द्वारा यहां पर पूजा अर्चना करने के कार्य में रुकावट पैदा करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दूसरा पक्ष इस मामले को लेकर कोर्ट भी गया था और कोर्ट के द्वारा गत 13 नवंबर 2025 को उस मामले में फैसला हमारे पक्ष में दे दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी वह लोग कोर्ट के आदेशों की अवमानना करने का काम कर रहे हैं।

जो भी परेशान करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी

जो कि समाज के लोगों ने कहा कि इस मामले में प्रशासन हमारा सहयोग करें और जो ऐसे लोग हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि हमारी जान माल को किसी भी तरह से नुकसान न हो। इस बारे में उपमंडल अधिकारी अमित कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जलालपुर गांव के लोगों के द्वारा मेरे को एक शिकायत दी गई है और उस शिकायत में उन्होंने एक पक्ष पर आरोप लगाया है कि वह उनको पूजा अर्चना करने के कार्य में रुकावट पैदा करने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम कोर्ट के आदेशों को लेकर कार्य करेंगे, यानी जोगी समाज के लोगों को जो भी परेशान करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें: Krishna Lal Panwar ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले – अनाप-शनाप बयान देते रहते कांग्रेस के नेता, इनका सच जानता है देश