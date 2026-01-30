Dhurandhar On OTT: ‘धुरंधर’ की OTT रिलीज पर बवाल! रणवीर सिंह की फिल्म देख फैंस का फूटा गुस्सा

Dhurandhar On OTT: बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने के बाद, रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की स्पाई थ्रिलर “धुरंधर” आखिरकार OTT पर आ गई है। यह फिल्म 30 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हुई, और फैंस लंबे समय से इसके डिजिटल रिलीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे।

जैसे ही धुरंधर नेटफ्लिक्स पर आई, दर्शक इसे देखने के लिए देर रात तक जागे रहे। हालांकि, OTT रिलीज़ को लेकर जो उत्साह था, वह जल्दी ही गुस्से और निराशा में बदल गया, जिससे कई फैंस मेकर्स और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से नाराज़ हो गए।

OTT रिलीज़ से फैंस क्यों निराश हुए?

द टाइम्स ऑफ़ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, जैसे ही फैंस ने OTT पर फिल्म देखना शुरू किया, उन्हें एक बड़ी दिक्कत नज़र आई। डिजिटल रिलीज़ से पहले, धुरंधर सेंसर बोर्ड की प्रक्रिया से गुज़री थी और उसे ‘A’ (एडल्ट) सर्टिफिकेट मिला था।

इसके बावजूद, दर्शकों ने पाया कि कई डायलॉग और गालियों को म्यूट कर दिया गया था, और OTT वर्जन से लगभग 10 मिनट का फुटेज हटा दिया गया था। इससे गुस्सा भड़का, और फैंस ने भारी सेंसर वाले वर्जन को रिलीज़ करने के लिए फिल्म बनाने वालों और नेटफ्लिक्स दोनों की आलोचना की।

फैंस को OTT पर बिना सेंसर वाला वर्जन मिलने की उम्मीद थी

सोशल मीडिया यूज़र्स ने अपनी निराशा ज़ाहिर करते हुए कहा कि OTT प्लेटफॉर्म फिल्मों के बिना कटे और असली वर्जन देने के लिए होते हैं। कई फैंस ने सीधे डायरेक्टर आदित्य धर से शिकायत की, और कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि धुरंधर OTT पर बिना सेंसरशिप के रिलीज़ होगी।

यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज़ हुई है, लेकिन फैंस का मानना ​​है कि सेंसरशिप ने फिल्म की इंटेंसिटी और असली अपील को खराब कर दिया है।

“क्या हम 5 साल के बच्चे हैं?” – सोशल मीडिया पर फैंस की प्रतिक्रियाएं

एक गुस्से वाले दर्शक ने कमेंट किया, “फिल्म को A सर्टिफिकेट देने के बाद भी, आपने शब्दों को म्यूट कर दिया है। क्या आपको लगता है कि हम 5 साल के बच्चे हैं? इस ऐप का इस्तेमाल करने वाला हर कोई 18 साल से ऊपर का है। इतने सारे कट्स के साथ फिल्म देखने का क्या मतलब है? आपने असली वाइब को पूरी तरह से खराब कर दिया है।”

एक और यूज़र ने लिखा, “जैसे ही धुरंधर नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई, डायलॉग काट दिए गए। गालियों को सेंसर कर दिया गया। अगर हमें OTT पर बिना कटा हुआ वर्जन नहीं मिल सकता, तो हमें यह कहाँ मिलेगा?” एक तीसरे यूज़र ने सवाल किया, “अगर आप फ़िल्म के सबसे अच्छे हिस्सों को सेंसर कर रहे हैं, तो इसे OTT पर रिलीज़ करने का क्या फ़ायदा?”

OTT रिलीज़ से नई बहस शुरू

इस विवाद ने एक बार फिर OTT प्लेटफ़ॉर्म पर सेंसरशिप को लेकर बहस छेड़ दी है, जिसमें दर्शक एडल्ट-रेटेड फ़िल्मों के लिए ज़्यादा पारदर्शिता और बिना सेंसर वाला कंटेंट मांग रहे हैं। अब तक, न तो धुरंधर के मेकर्स और न ही Netflix ने इस विरोध के बारे में कोई ऑफिशियल बयान जारी किया है।

