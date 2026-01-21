‘सूर्यकुमार यादव करते थे मैसेज’ बयान पर हंगामा, Khushi Mukherjee ने 100 करोड़ केस पर किया खुलासा

Khushi Mukherjee: एक्ट्रेस और मॉडल खुशी मुखर्जी पिछले कुछ दिनों से भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव से जुड़े अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। खुशी ने पहले दावा किया था कि स्टार बल्लेबाज उन्हें अक्सर मैसेज करते थे, इस बात पर सोशल मीडिया पर काफी गुस्सा और बहस हुई थी।

उनके बयान के वायरल होने के तुरंत बाद, खबरें आने लगीं कि उनके खिलाफ ₹100 करोड़ का मानहानि का केस दायर किया गया है। अब, खुशी मुखर्जी ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी है और इस विवाद पर बात की है।

“कोई मानहानि का केस दायर नहीं हुआ है,”

खुशी ने कहा इंस्टेंट बॉलीवुड से बातचीत में, खुशी मुखर्जी से पूछा गया कि क्या सूर्यकुमार यादव ने सच में उनके खिलाफ ₹100 करोड़ का मानहानि का केस दायर किया है। अफवाहों को खारिज करते हुए, उन्होंने इस दावे को पूरी तरह से झूठा बताया।

उन्होंने कहा, “नहीं, यह बिल्कुल सच नहीं है। मैंने बस ऐसे ही कहा था कि हम बात करते थे। शायद मुझे यह नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ ऐसा कहा जिससे किसी की इमेज खराब हो।”

खुशी ने आगे कहा कि कुछ इन्फ्लुएंसर बेवजह ध्यान खींचने के लिए इस मुद्दे को बढ़ा रहे हैं। “कुछ घटिया इन्फ्लुएंसर इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें भौंकने दो। मुझे कोई लीगल नोटिस नहीं मिला है। लोग छोटी-छोटी बातों को बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं।”

“अगर हमने बात की तो इसमें क्या गलत है?” खुशी ने अपना बचाव किया

जब उनसे पूछा गया कि क्या उनका बयान ही गलत था, तो खुशी ने अपने बयान का बचाव किया और कहा कि उनका इरादा कभी भी किसी को बदनाम करने का नहीं था।

“इसमें क्या गलत है? हाँ, हम बात करते थे। मैंने किसी को बदनाम नहीं किया है।”

खुशी मुखर्जी ने सूर्यकुमार यादव के बारे में क्या कहा था?

पहले, मीडिया से बात करते हुए खुशी ने कहा था: “मैं किसी क्रिकेटर को डेट नहीं करना चाहती, लेकिन कई क्रिकेटरों ने मुझसे संपर्क किया है। सूर्यकुमार यादव पहले मुझे बहुत मैसेज करते थे, हालांकि अब हम ज्यादा बात नहीं करते।”

उनका बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से फैल गया और भारी ट्रोलिंग हुई। कई फैंस ने उन पर सिर्फ लाइमलाइट पाने के लिए ऐसे दावे करने का आरोप लगाया, जबकि समर्थकों ने खुलकर बोलने के उनके अधिकार पर बहस की।

सूर्यकुमार यादव की ओर से कोई आधिकारिक जवाब नहीं

अभी तक, सूर्यकुमार यादव ने खुशी मुखर्जी के दावों या कथित मानहानि केस के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है।

