Constitution Day Celebrations : सुषमा स्वराज कॉलेज में होगा जिला स्तरीय संविधान दिवस समारोह का आयोजन

बैठक को संबोधित करते हुए।
  • संविधान दिवस पर स्कूलों और कॉलेजों में होगा ऑनलाइन क्विज और वॉल आर्ट गतिविधियों का आयोजन

Faridabad News , आज समाज, बल्लभगढ़। अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) सतबीर मान ने कहा देश के लोगों को संविधान के बारे में जागरुक करने के लिए 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। संवैधानिक मूल्यों की जानकारी देश के हर नागरिक को हो इसके लिए संविधान दिवस के अंतर्गत जिला फरीदाबाद के सभी स्कूलों और कॉलेजों सहित जिला स्तर पर बल्लभगढ़, सेक्टर- 2 स्थित श्रीमती सुषमा स्वराज गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स परिसर में बुधवार, 26 नवंबर को संविधान दिवस थीम के साथ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

26 नवंबर को देश ने संविधान को स्वीकार किया था 

एडीसी ने संबंधित अधिकारियों को संविधान दिवस के सफल आयोजन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
एडीसी सतबीर मान ने बताया कि इसी दिन देश ने संविधान को स्वीकार किया था जिसके चलते सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को फैसला लेते हुए हर साल 26 नवंबर को देश में संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि जागरूकता कार्यक्रम में शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता और दीवार कला सहित अन्य गतिविधियों का आयोजन होगा और भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल पाठ भी किया जाएगा।

गौरतलब है कि भारतीय संविधान कई सिद्धांतों और दृष्टांतों को समेटे है, जिनके आधार पर देश की सरकार और नागरिकों के लिए मौलिक राजनीतिक सिद्धांत, प्रक्रियाएं, अधिकार, दिशा निर्देश, कानून आदि तय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी को बेहतर समन्वय के साथ कार्य करते हुए कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन करवाना है। इस अवसर पर एसडीएम बल्लभगढ़ मयंक भारद्वाज, सीटीएम अंकित कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी अंशुल सिंगला, एसीपी राजीव कुमार सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

