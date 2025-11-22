Constitution Day 2025 : ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में 26 नवंबर को मनाया जायेगा संविधान दिवस समारोह

Constitution Day celebrations, आज समाज, नई दिल्ली : 26 नवंबर, 2025 को पुराने संसद भवन के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस समारोह मनाया जायेगा। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि राष्ट्रपति के अलावा, उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे अगुवाई

संविधान दिवस या संविधान दिवस 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाने की याद में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार (26 नवंबर, 2025) को पुराने संसद भवन के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस समारोह की अगुवाई करेंगी। संविधान के कुछ नियम तुरंत लागू हो गए, जबकि बाकी 26 जनवरी, 1950 को लागू हुए, जब भारत एक गणतंत्र बना।

संवैधानिक मूल्यों के बारे में किया जाता है जागरूक

यह दिन भारत के नागरिकों को संवैधानिक मूल्यों के बारे में जागरूक करने और संविधान निर्माताओं के योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को डॉ. भीमराव अंबेडकर की याद में भी मनाया जाता है, जो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे और संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारत सरकार ने 19 नवंबर, 2015 को यह घोषणा की थी कि इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य देश के लोगों में संवैधानिक जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन संविधान निर्माण समिति के वरिष्ठ सदस्य डॉ सर हरीसिंह गौर का जन्मदिवस भी होता है। 2015 से पहले, इस दिन को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था।

