Haryana Police Constable Suspend: गुरुग्राम में महिला इन्फ्लूएंसर का पीछा करने का आरोपी कांस्टेबल सस्पेंड

गाड़ी नंबर से डिटेल निकालकर सोशल मीडिया पर भेजा दोस्ती का प्रस्ताव

Haryana Police Constable Suspend, (आज समाज), गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में महिला इन्फ्लुएंसर का पीछा करने वाले कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। कांस्टेबल पर आरोप है कि उसने महिला का पीछा किया। गाड़ी नंबर से डिटेल निकलवाई और सोशल मीडिया पर महिला के समक्ष दोस्ती का प्रस्ताव रखा। अब पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है और मामले की जांच जारी है। महिला ने घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। महिला इन्फ्लुएंसर ने पुलिस कांस्टेबल पर पीछा करने का आरोप लगाया है।

महिला का कहना है कि कांस्टेबल ने गाड़ी नंबर से जानकारी निकालकर सोशल मीडिया पर दोस्ती का प्रस्ताव रखा। महिला इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर ने बताया कि कांस्टेबल ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फेक आइडी से कमेंट किया। मैसेज में आकर बात करने की कहते हुए पुलिसकर्मी ने लिखा कि आपकी उम्र ज्यादा नहीं लगती। क्या हम दोस्त बन सकते हैं।

एसएचओ ने कहा ब्लॉक कर

महिला का यह भी आरोप है कि थाने में मामला दर्ज होने के बाद एसएचओ ने पूछताछ के लिए बुलाकर कहा कि वह दोस्ती ही तो करना चाह रहा था। नहीं करनी तो ब्लॉक कर दो। उसके गलत इरादे नहीं थे। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार के मुताबिक, महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है।

सिमरन चोपड़ा की फेक आइडी से आया कमेंट

पीड़ित महिला ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो अपलोड कर कहा कि 21 सितंबर की रात करीब साढ़े 12 बजे वह खुद कार चलाकर वापस घर आ रही थी। रास्ते में एक पीसीआर ने कुछ दूर तक उनके कार को फालो करती रही। घर पहुंचने के करीब 15 मिनट बाद उनकी एक रील पर सिमरन चोपड़ा की फेक आइडी से एक कमेंट आया, जिसमें लिखा था कि मैम आप वही हो न जो 15 मिनट पहले कालोनी में घुसे हो।

गाड़ी नंबर से पता और नाम से इंस्टाग्राम की डिटेल निकाली

महिला ने कहा कि यह देखकर मुझे एहसास हुआ कि पीसीआर मेरा पीछा कर रही थी। महिला ने कमेंट का जवाब देते हुए पूछा कि आप कौन हो? इस पर जवाब मिलता है कि पुलिस की नजर बहुत तेज होती है। मैसेज में बात करो। महिला के मुताबिक पुलिस वाला बात कर रहा था। उसने बताया कि गाड़ी नंबर से उनका पता और नाम से इंस्टाग्राम की डिटेल निकाली है।

