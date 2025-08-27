Singer Fazilpuria की हत्या की साजिश नाकाम, 5 शूटर STF के हत्थे चढ़े

Singer Fazilpuria, (आज समाज), गुरुग्राम : हरियाणा के लोकप्रिय गायक राहुल यादव उर्फ ​​फाजिलपुरिया की गुरुग्राम में हत्या की एक बड़ी कोशिश नाकाम कर दी गई है। पुलिस ने मुठभेड़ में गायक की हत्या करने आए पांच शूटरों को गिरफ्तार कर लिया।

गौरतलब है कि फाजिलपुरिया की हत्या की यह पहली कोशिश नहीं है। 14 जुलाई, 2025 को गुरुग्राम के सदर्न पेरिफेरल रोड (एसपीआर) पर हुई गोलीबारी में वह बाल-बाल बच गए थे। अब, कुछ ही हफ्तों बाद, एक और जानलेवा हमले की योजना बनाई गई थी—लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने उसे नाकाम कर दिया।

एसटीएफ और क्राइम ब्रांच का संयुक्त अभियान

अधिकारियों के अनुसार, स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और क्राइम ब्रांच ने गुरुग्राम के वजीरपुर इलाके में एक संयुक्त अभियान चलाया, जहाँ शूटरों को पकड़ लिया गया। भीषण मुठभेड़ में चार शूटरों के पैरों में गोली लगी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जबकि एक को पीछा करने के बाद पकड़ लिया गया और हिरासत में ले लिया गया।

विदेशी गैंगस्टरों से जुड़े शूटर

प्रारंभिक जाँच से पता चला है कि पाँचों शूटर गैंगस्टर दीपक नांदल और रोहित सिरधानिया के लिए काम कर रहे थे, जो वर्तमान में विदेश से अपनी गतिविधियाँ चला रहे हैं। सभी पाँचों हरियाणा के निवासी हैं:

विनोद पहलवान (झज्जर)

पदम उर्फ ​​राजा (सोनीपत)

शुभम उर्फ ​​काला (सोनीपत)

गौतम उर्फ ​​गोगी (सोनीपत)

आशीष उर्फ ​​आशु (सोनीपत)

14 जुलाई के हमले का संक्षिप्त विवरण

14 जुलाई, 2025 को शाम लगभग 6 बजे, फाजिलपुरिया गुरुग्राम के सेक्टर-71 में अपनी सफ़ेद महिंद्रा थार चला रहे थे, तभी एक सफ़ेद टाटा पंच में सवार अज्ञात हमलावरों ने उनका पीछा किया। एक हमलावर ने गोली चलाई, लेकिन गोली गायक के बजाय एक डिवाइडर के खंभे पर लगी। उनकी गाड़ी का शीशा टूट गया, लेकिन फाजिलपुरिया तेज़ी से भागने में कामयाब रहे।

पहले हमले के बाद पुलिस कार्रवाई

उनकी शिकायत के बाद, बादशाहपुर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109(1) (हत्या का प्रयास), 121(1) (चोट पहुँचाना) और आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की। तीन संदिग्धों की पहचान की गई और दो को गिरफ्तार कर लिया गया। विशाल (25, सोनीपत) – 16 जुलाई को गिरफ्तार, शूटरों के लिए रेकी करने का आरोप।

रमन दीप उर्फ ​​पेट्रोल (24, सिरसा) – 8 अगस्त को मानसरोवर में पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, जिसका सीधा संबंध हमले से है। इस मुठभेड़ के साथ, पुलिस का दावा है कि उसने लोकप्रिय हरियाणवी गायक की हत्या की साजिश की रीढ़ तोड़ दी है।