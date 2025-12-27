Sukesh Chandrasekhar: ठग सुकेश चंद्रशेखर ने रंगदारी मामले में शिकायतकर्ता अदिति सिंह को 217 करोड़ का सेटलमेंट आॅफर दिया

वकील अनंत मलिक ने पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज प्रशांत शर्मा को दी अर्जी

Sukesh Chandrasekhar, (आज समाज), नई दिल्ली: रंगदारी मामले में शिकायतकर्ता अदिति सिंह को जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने 217 करोड़ का सेटलमेंट आॅफर दिया है। अपने वकील अनंत मलिक के माध्यम से सुकेश चंद्रशेखर ने पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज प्रशांत शर्मा को अर्जी दी है। अर्जी में कोर्ट से मांग की है कि नई दिल्ली की स्पेशल सेल की एफआईआर से जुड़े इस मामले में सेटलमेंट पर विचार करने की परमिशन दी जाए। अर्जी में कहा गया है कि यह आॅफर किसी भी अधिकार को नुकसान पहुंचाए बिना दिया गया है और इसका मतलब यह नहीं है कि सुकेश चंद्रशेखर ने अपना जुर्म माना है।

साथ ही शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर सेटलमेंट प्रस्ताव को रिकॉर्ड पर लेने की मांग की गई है। वहीं कोर्ट ने अभी तक सेटलमेंट वाली अर्जी पर कोई फैसला नहीं दिया है। मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने ठग सुकेश चंद्रशेखर पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपए की ठगी और जबरन वसूली का मामला दर्ज किया है। इस केस में चंद्रशेखर और उसके सहयोगी ए पॉलोज को गिरफ्तार किया गया था।

सुकेश पर लगा महाराष्ट्र कंट्रोल आॅफ आॅर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट

चंद्रशेखर के खिलाफ प्रिवेंशन आॅफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी कार्रवाई चल रही है और इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है। इसके अलावा केस में महाराष्ट्र कंट्रोल आॅफ आॅर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट भी लगाया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने गलत कमाई का पैसा छिपाने के लिए हवाला और शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया।

इस मामले में एक्ट्रेस जैकलीन भी आरोपी

200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस भी ईडी की जांच के दायरे में हैं। सुकेश चंद्रशेखर के साथ उनकी वायरल रोमांटिक तस्वीरों के बाद जांच में सामने आया कि दोनों कभी रिश्ते में थे। जांच में सामने आया कि सुकेश ने खुद को बिजनेसमैन बताकर जैकलीन से रिश्ता रखा और उन्हें महंगे तोहफे दिए। जैकलीन ने कहा कि उन्हें सुकेश के ठग होने की जानकारी नहीं थी, हालांकि सुकेश आज भी जेल से उन्हें चिट्ठी और तोहफे भेजने का दावा करता है।

