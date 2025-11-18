Hisar News, (आज समाज), हिसार : हिसार में ‘वोट चोर-गद्दी छोड़’ प्रस्तावित कांग्रेस प्रदर्शन से पहले ही पार्टी के अंदर तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। हुआ यूं की मंगलवार को हिसार कांग्रेस भवन में प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और सांसद दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में शहरी जिला अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग और ग्रामीण जिलाध्यक्ष बृजलाल बहबलपुरिया आपस में भीड़ गए और दोनों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली।

मैंने ऊपर से परमिशन ले रखी

जानकारी मुताबिक विवाद मंच संचालन को लेकर हुआ। मंच संचालन शहरी जिला अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग करना चाहते थे, लेकिन ग्रामीण जिलाध्यक्ष बृजलाल बहबलपुरिया ने उन्हें रोकते हुए कहा कि मैंने ऊपर से परमिशन ले रखी है, लेकिन बजरंग गर्ग ने माइक अपनी तरफ करने की कोशिश की तो बृजलाल ने इसे अपनी तरफ कर लिया। इस तरह से दोनों नेता मंच पर ही आपस में भिड़ते देखे गए। स्थिति को भांपते हुए हांसी से कांग्रेस उम्मीदवार रहे राहुल मक्कड़ मौके पर पहुंचे और मामला शांत कराया, जिसके बाद बजरंग गर्ग वहां से चले गए।

पहले भी दोनों नेताओं के बीच विवाद सामने आ चुके

गौरतलब है कि इससे पहले भी दोनों नेताओं के बीच विवाद सामने आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि बजरंग गर्ग जिलाध्यक्ष बनने के काफी दिनों बाद तक भी कांग्रेस भवन में पद संभालने नहीं पहुंचे थे। ग्रामीण जिलाध्यक्ष बहबलपुरिया रणदीप सुरजेवाला के समर्थक तो वहीं गर्ग हुड्डा गुट के समर्थक माने जाते हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक कार्यक्रम के पोस्टर में सांसद सैलजा की तस्वीर न होने को लेकर समर्थकों द्वारा नाराजगी जताई गई।

ये भी पढ़ें: Nau Gaja Peer पर चला पीला पंजा, यह एक लोकप्रिय दरगाह, जिसे माना जाता है हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक