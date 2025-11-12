देश में जहां-जहां भी चुनाव हो रहे हैं वोट चोरी करके भाजपा फिर सत्ता में आने का ताना-बाना बुना रही है: सैलजा

Congress Protest (आज समाज) फतेहाबाद : सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि चुनाव में वोट चोरी बड़े पैमाने पर हो रही है वोट चोरी के चलते केंद्र में हरियाणा की भाजपा सरकार की मानवीय संवेदनाएं मर चुकी है और लोगों के प्रति अपनी जवाबदेही से भाग रही है। वोट चोरी के विरोध में पूरे हरियाणा में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी 6 दिसंबर को फतेहाबाद में वोट चोरी के विरोध में बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। सिरसा में फतेहाबाद जिले में वोट चोरी के विरोध में होने वाले कांग्रेस प्रदर्शनों का प्रभारी उन्हें बनाया गया है।

हरियाणा की भाजपा सरकार मानवीय संवेदनाएं मर चुकी

वे बुधवार को फतेहाबाद के पुराना रेस्ट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रही थी, कुमारी सैलजा ने इस मौके पर जन समस्याएं भी सुनी। इस मौके पर सांसद ने कहा चुनाव में वोट चोरी बड़े पैमाने पर हो रही है वोट चोरी के चलते केंद्र में हरियाणा की भाजपा सरकार मानवीय संवेदनाएं मर चुकी है। वह लोगों के प्रति अपनी जवाबदेही से भाग रही है। कुमारी सैलजा ने कहा वोट चोरी के विरोध में पूरे हरियाणा में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी 6 दिसंबर को फतेहाबाद में वोट चोरी के विरोध में बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने बताया सिरसा में फतेहाबाद जिले में वोट चोरी के विरोध में होने वाले कांग्रेस प्रदर्शनों का प्रभारी उन्हें बनाया गया है।

फतेहाबाद और सिरसा जिले में अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्य में बड़ी अनियमिताएं की गई

सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि वर्षों से राजनीति में हूं लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा में जिस तरह से सरकारी मशीनरी विशेष कर कर्मचारी व अधिकारी काम कर रहे है, हैरानी जनक है। अधिकारियों को खुली छूट देकर उन्हें बेलगाम करने के लिए पूर्णतया हरियाणा की भाजपा सरकार है जिम्मेदार है। आज अधिकारी पूरी तरह से लापरवाह बने हुए है यहीं वजह है कि करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट पूरा होने से ही बंद हो जाते है।

सांसद ने कहा फतेहाबाद और सिरसा जिले में अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्य में बड़ी अनियमिताएं की गई है जिन्हें वह बार-बार उठा रही है और आगे भी भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध पर लगातार आवाज उठाती रहेगी। लोगों को आगे जाकर कांग्रेस का समर्थन करना होगा जब वह अपने चुने हुए प्रतिनिधि को ताकत प्रदान करेंगे तो भ्रष्ट बेलगाम सिस्टम के विरुद्ध जोरदार ढंग से लड़ाई लड़ी जा सकेगी।

क्षेत्र के लोगों की हर समस्या का समाधान करवाने की लगातार कोशिश जारी रहेगी

इस अवसर पर सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि अधिकारियों ने फतेहाबाद नगर परिषद के जनप्रतिनिधियों से जो वायदे किए हैं उन्हें तुरंत पूरा करें शहर की समस्याओं का समाधान करें लोगों को बार-बार कार्यालय के चक्कर नहीं काटने चाहिए। सांसद ने यह भी कहा सिरसा लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने उनके पिता दलबीर सिंह को कई बार सांसद चुना। उनके परिवार की राजनीतिक में अच्छी खासी पहचान रही है और आज वे सिरसा लोकसभा क्षेत्र से सांसद है। इस क्षेत्र के लोगों की हर समस्या का समाधान करवाने की लगातार कोशिश जारी रहेगी।

इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस जिला प्रधान अरविंद शर्मा, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा, वरिष्ठ नेता सरदार जयपाल सिंह लाली, मंगतराम लालवास रतिया, ओमप्रकाश जाखड़, किसान नेता कल्याण सिंह, बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एडवोकेट सुशील बिश्नोई, शम्मी रति हरजितेंद्र सिंह जिन्दी, सुभाष बिश्नोई रतिया, सजेंद्र बेनीवाल भट्टू कला सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद थे।

ग्रुप डी की महिला कर्मचारियों ने सांसद को सौंपा ज्ञापन

सांसद सैलजा जब फतेहाबाद के रेस्ट हाउस में लोगों की शिकायत सुन रही थी तो लोक निर्माण विभाग व हॉर्टिकल्चर विभाग में ग्रुप डी के तहत 2018 में नौकरी पर लगी कुछ सरकारी कर्मचारी महिलाएं व पुरुष कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने सांसद सैलजा को एक ज्ञापन सौंपकर उन्हें बताया 2018 में भाजपा सरकार ने ग्रुप डी के तहत 18000 युवाओं को की थी इन 18000 कर्मचारी कोई नौकरी दी थी। इन सभी 18000 कर्मचारियों को कर्मचारी की पिछले 07 साल में कोई पदोन्नति नहीं दी गई है। जबकि उसके बाद हुई भर्तियों में कर्मचारियों को लगातार पदोन्नत किया जा रहा है। सांसद सैलजा ने आश्वासन दिया कि उनकी बात को हरियाणा विधानसभा व लोकसभा में उठाया जाएगा।

