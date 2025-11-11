Aaj Samaaj (आज समाज) Haryana Congress : हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा लोकतंत्र की रक्षा और जनादेश की चोरी के खिलाफ “वोट चोर, गद्दी छोड़” अभियान के अंतर्गत 12 नवंबर 2025 (बुधवार) को करनाल में एक विशाल विरोध कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उक्त जानकारी देते हुए चाँदवीर हुड्डा मीडिया इंचार्ज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत सुबह 11 बजे से पाठक हॉस्पिटल, करनाल के सामने एक बड़ी जनसभा आयोजित की जाएगी।

राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिला उपायुक्त को सौंपा जाएगा

जनसभा के उपरांत कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मार्च करते हुए जिला सचिवालय पहुंचेंगे, जहां राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिला उपायुक्त को सौंपा जाएगा। इस जन आंदोलन की अगुवाई हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, CWC सदस्य एवं सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, राष्ट्रीय सचिव एवं सह प्रभारी प्रफुल्ल गुड़थे शामिल होंगे।

