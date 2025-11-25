Vote Chor Gaddi Chhor Protest, (आज समाज), चरखी-दादरी : कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र बोले राहुल गांधी ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान वोट चोरी होने का खुलासा किया था। हरियाणा में बनती हुई कांग्रेस की सरकार पार्टी ने चोरी की है उसी को लेकर हर जिले में प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष बोले राष्ट्रपति से ज्ञापन के द्वारा मांग की गई है कि भारतीय जनता पार्टी की चोरी से बनी सरकार जो अवैध है हरियाणा की जनता की भावनाओं को देखते हुए इस सरकार को बर्खास्त करने की मांग है।

भारतीय जनता पार्टी मिलीभगत कर वोटो की चोरी कर रही

चरखी-दादरी में आयोजित वोट चोर-गद्दी छोड़ प्रदर्शन को राव नरेंद्र ने भाजपा पर कटाक्ष किया, बोले पोल खुलने पर भारतीय जनता पार्टी के नेता दुखी है। चरखी दादरी नगर परिषद वाइस चेयरमैन द्वारा राहुल गांधी को नोटिस देने के सवाल पर बोले उनका स्वागत है। वह अपनी कार्रवाई करें हम अपनी कार्रवाई करेंगे प्रूफ। हमारे पास जनता को जागरूक भी किया जा रहा है। चरखी दादरी में पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा बोले लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिलीभगत कर वोटो की चोरी कर रही है। यह साबित हो चुका है इसलिए कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है।

दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा

दीपेंद्र हुड्डा बोले दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा, जिसमें राहुल गांधी नेतृत्व करेंगे हरियाणा के पूरे प्रदेश में लाखों वोटो की चोरी 2024 विधानसभा चुनाव में की गई है। सांसद बोले चुनाव आयोग को एफिडेविट देना चाहिए बड़े स्तर पर चुनाव और मतदाता सूची में गड़बड़ी की जा रही है जो भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर सवालिया निशान लगा है।

सांसद दीपेंद्र हुड्डा वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम को लेकर शहर में प्रदर्शन करते हुए

सीडब्लूसी के सदस्य सांसद दीपेंद्र हुड्डा वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम को लेकर शहर में प्रदर्शन करते हुए पहुंचे लघु सचिवालय राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। चरखी दादरी में सांसद दीपेंद्र हुड्डा और हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र पहुंचे चरखी दादरी की रासीवासिया धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, सांसद दीपेंद्र हुड्डा और राम नरेंद्र प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। संबोधन के बाद धर्मशाला से बाजार में प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे उन्होंने राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा।

