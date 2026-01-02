Mallikarjun Kharge: इंदौर जल संकट पर कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना, कहा- देश को न तो साफ पानी दे सके और न ही साफ हवा

कहा- जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत जैसे अभियानों के बावजूद हालात बदतर

Mallikarjun Kharge, (आज समाज), नई दिल्ली: भाजपा सरकार जनता को न तो साफ पानी दे सकी और न ही साफ हवा। यह कहना है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे काञ खरगे ने इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। खरगे ने कहा कि जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत जैसे अभियानों के बावजूद हालात बदतर हैं और आम जनता सबसे ज्यादा परेशान है। खरगे ने कहा कि प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान का बार-बार प्रचार करते हैं, लेकिन इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों पर उनकी चुप्पी हैरान करने वाली है।

उन्होंने कहा कि यह वही इंदौर है, जिसे लगातार आठवीं बार देश का सबसे साफ शहर घोषित किया गया, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि यहां लोगों को पीने का साफ पानी तक नहीं मिल पा रहा।

लंबे भाषण, झूठे दावे, खोखले वादे

कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि बीते 11 वर्षों में देश को केवल लंबे भाषण, झूठे दावे, खोखले वादे और तथाकथित डबल इंजन सरकार के प्रचार के अलावा कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जब मंत्री सवालों के घेरे में आते हैं, तो वे जवाब देने के बजाय गाली-गलौज और धमकाने का सहारा लेते हैं। सत्ता के नशे में सरकार मीडिया और सवाल पूछने वालों पर ही निशाना साधती है।

भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी सरकारी योजनाएं

खरगे ने दावा किया कि सरकार की लगभग सभी योजनाएं भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों से घिरी हुई हैं। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के बजट का एक हिस्सा दूषित पानी को शुद्ध करने के लिए रखा गया है, फिर भी हालात बदतर हैं। उनके मुताबिक, इससे साफ है कि योजनाओं का क्रियान्वयन जमीन पर सही तरीके से नहीं हो रहा।

1400 से अधिक लोग बीमार, 10 से ज्यादा की हो चुकी मौत

कांग्रेस अध्यक्ष ने इंदौर के भगिरथपुरा इलाके का जिक्र करते हुए कहा कि दूषित पानी से फैले डायरिया के कारण कम से कम 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 1,400 से ज्यादा लोग बीमार पड़े हैं। स्वास्थ्य विभाग की जांच में यह सामने आया है कि पीने के पानी की पाइपलाइन में रिसाव के कारण गंदा पानी सप्लाई में मिल गया। रिसाव वाली जगह के ऊपर शौचालय बने होने की बात भी सामने आई है।

बुनियादी सुविधाएं देने में पूरी तरह नाकाम रही भाजपा सरकार

खरगे ने कहा कि केंद्र सरकार और भाजपा दोनों ही साफ पानी और साफ हवा जैसी बुनियादी सुविधाएं देने में पूरी तरह नाकाम रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नाकामी का खामियाजा आम जनता भुगत रही है, जबकि जिम्मेदारी तय करने और जवाबदेही निभाने से सरकार बच रही है।

ये भी पढ़ें: चीन-ताइवान का एक होना तय: जिनपिंग, अमेरिका का जवाब, ताकत से हालात बदलने की कोशिश न करे बीजिंग