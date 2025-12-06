हवाई सेवाओं में अव्यवस्था, एकाधिकार और यात्रियों के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर तत्काल हस्तक्षेप करे सरकार: कुमारी सैलजा

IndiGo Airlines, (आज समाज), चण्डीगढ़: सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि देश में हवाई सेवाओं की अव्यवस्था लगातार बढ़ती जा रही है और एयरलाइंस द्वारा अचानक उड़ानें रद्द किए जाने की घटनाओं ने यात्रियों को गहरी चिंता और असुविधा में डाल दिया है। डीजीसीए और अन्य संबंधित संस्थाओं द्वारा समय रहते स्थिति की समीक्षा न करना तथा आवश्यक कदम न उठाना बेहद गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। यह स्थिति न केवल प्रशासनिक विफलता को सामने लाती है, बल्कि करोड़ों यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। केंद्र सरकार को इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए।

सीधा नुकसान आम यात्रियों को झेलना पड़ रहा

कुमारी सैलजा ने कहा कि हवाई सेवाओं में एक प्रकार की एकाधिकार जैसी प्रवृत्ति उभरती दिखाई दे रही है, जिसका सीधा नुकसान आम यात्रियों को झेलना पड़ रहा है। बार-बार फ्लाइट कैंसिल होने की घटनाएं इस बात का प्रमाण हैं कि यात्रियों के पास न तो कोई व्यवहारिक विकल्प बचता है और न ही एयरलाइंस की ओर से उन्हें संतोषजनक समाधान दिया जाता है। ऐसी स्थिति किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं हो सकती। उन्होंने यह भी कहा कि एयरलाइंस की पहली जिम्मेदारी यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है, लेकिन जब कंपनियां अपनी मूल जिम्मेदारियों से पीछे हटने लगती हैं, तब सरकार और नियामक संस्थाओं की जवाबदेही और भी बढ़ जाती है।

उभरती एकाधिकार प्रवृत्ति की विस्तृत जांच करने की आवश्यकता

कुमारी सैलजा ने कहा कि केंद्र सरकार से मांग की कि वह इस पूरे मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए हवाई सेवाओं की निगरानी को मजबूत करे और एयरलाइंस को यात्रियों के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करे। सांसद ने स्पष्ट कहा कि अचानक उड़ान रद्द करने की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने, यात्री-हितैषी व्यवस्थाओं को लागू करने और उभरती एकाधिकार प्रवृत्ति की विस्तृत जांच करने की आवश्यकता है।

यात्रियों को समय पर वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करना जरूरी

एयरलाइंस द्वारा यात्रियों को समय पर वैकल्पिक व्यवस्था और मुआवज़ा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है, ताकि उनकी यात्रा योजनाओं और समय का सम्मान किया जा सके। सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि यात्रियों के अधिकारों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है, और केंद्र को इस विषय में संवेदनशीलता और तत्परता के साथ ठोस कदम उठाने चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसे हालात दोबारा न बनें और हवाई यात्रा व्यवस्था में जनता का भरोसा कायम रह सके।

किसानों को पानी उपलब्ध कराने का सरकार ने नहीं किया वादा पूरा

सिरसा जिला के अनेक गांवों में सिंचाई के पानी की गंभीर समस्या को लेकर सांसद कुमारी सैलजा ने राज्य सरकार पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि किसानों को पानी उपलब्ध कराने का सरकार का वादा आज तक पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने मांग की है कि सरकार तुरंत इस समस्या का हल करे और पानी की आपूर्ति को बिना देरी बहाल किया जाए।

सांसद ने कहा कि चौटाला सहित कई गांव लगातार पानी के संकट से जूझ रहे हैं, जिसके कारण किसान अपनी फसलों को बचाने तक में असमर्थ हो रहे हैं। सांसद ने कहा है कि इस मुद्दे को वह पहले भी लोकसभा में उठा चुकी हैं, लेकिन सरकार की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं होने से हालात और खराब हो गए हैं। सांसद ने चेतावनी दी कि किसानों की उपेक्षा अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यदि सरकार ने तुरंत कदम नहीं उठाए, तो बढ़ते आक्रोश के लिए वही जिम्मेदार होगी।

