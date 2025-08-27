Monsoon Session Haryana Assembly: हरियाणा विधानसभा में ‘शैतान’ शब्द को लेकर कांग्रेस विधायकों ने किया हंगामा

शब्द वापस लेने या फिर रिकॉर्ड से हटाने की मांग

Monsoon Session Haryana Assembly, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा के मानसून सूत्र की कार्यवाही का आज अंतिम दिन है। अंतिम दिन की कार्यवाही की शुरुआत भी हंगामे के साथ हुई। गत दिवस सदन की कार्यवाही के दौरान सीएम नायब सैनी द्वारा इस्तेमाल किए गए शैतान शब्द को लेकर कांग्रेस विधायकों ने आज हंगामा किया। कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने पूछा की सदन में शैतान किसे कहा गया। जवाब में सीएम नायब सैनी ने इस शब्द को लेकर हाउस के अंदर ये हल्ला कर रहे हैं। कर्नल शैतान सिंह ने बॉर्डर पर खड़े होकर इस देश की रक्षा की। इस बहस में बेरी से कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान भी उतर आए।

उन्होंने शैतान शब्द वापस लेने या फिर रिकॉर्ड से हटाया की मांग की। इस बीच विधानसभा स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने बचाव करते हुए कहा कि चर्चा खत्म करते हैं। इससे पहले प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने प्रदेश में बढ़ते अपराध का मुद्दा उठाया। इस पर सीएम नायब सैनी ने बताया कि कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो चुकी है। इस पर कांग्रेस विधायक खड़े हो गए और हंगामा शुरू कर दिया।

माइनस टेंडर बंद हों: पेटवाड़

कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने शून्यकाल में कहा कि आज जो टेंडर हो रहे हैं, वह माइनस में हो रहे हैं। इससे बहुत नुकसान हो रहा है। सरकार को ये माइनस टेंडर तुरंत बंद करने चाहिए। हरियाणा के पोल्ट्री फार्म चलाने वाले बहुत परेशान हैं। प्रदूषण विभाग के द्वारा भारी भरकम फीस वसूली जा रही है। मेरी सीएम नायब सैनी से मांग है कि जिला परिषद और पंचायतों में टेंडर की व्यवस्था नहीं है, कृपया यहां भी टेंडर के जरिए विकास कार्य शुरू किए जाएं।

मनीषा केस में गिरफ्तार 50 युवाओं को किया जाए रिहा: विनेश फोगाट

कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने भिवानी की मनीषा केस मामले में 50 से अधिक युवाओं की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए सरकार को उन्हें रिहा करना चाहिए, ताकि उनका भविष्य खराब न हो। वे अपराधी नहीं हैं और इसमें कुछ मीडिया कर्मियों को भी गिरफ्तार किया गया है, इसलिए इन सबको रिहा करना चाहिए।

इसके अलावा उन्होंने जलभराव का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस पानी को निकालने का प्रयास करें। 6 महीने पहले नन्दगढ़ गांव में नहर टूट गई थी, जिससे किसानों को बहुत नुकसान हुआ था। मैं सरकार से मांग करती हूं कि उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए।

नदियों की सफाई न होने के कारण आई बाढ़

मुलाना से कांग्रेस विधायक पूजा ने अंबाला में जलभराव का मुद्दा उठाते हुए कहा कि नदियों की सफाई न होने के कारण हर साल यह समस्या आती है। बारिश का पानी घरों और खेतों में जा रहा है। जवाब में सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने बताया कि ऐसे हालात हरियाणा में पहली बार हुए हैं। सरकार इस पर काम कर रही है। मारकंडा नदी में पानी इस बार जल्दी आ गया है, इस कारण से काम रोकना पड़ा।

जहां लेबर की संख्या ज्यादा वहां बना रहे 100 बेड का अस्पताल

भाजपा विधायक कृष्ण कुमार के सवाल के जवाब में श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि हम हरियाणा में जहां लेबर ज्यादा संख्या में हैं। वहां पर 100 बेड का ईएसआई अस्पताल बना रहे हैं। मुझे खुशी है कि हमारे विधायक पहली बार चुनकर आए हैं और वह अपनी समस्याओं को खूब उठा रहे हैं। मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि उनकी समस्या को मैं तीन महीने में दूर करा दूंगा।

जहां जमीन मिलेगी, वहां आईएमटी बनाएंगे

लोहारू से कांग्रेस विधायक राजवीर फरटिया ने आईएमटी निर्माण को लेकर सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि क्या लोहारू और भिवानी में आईएमटी स्थापित करने की योजना है, जिस पर मंत्री राव नरबीर सिंह ने बताया कि जहां-जहां जमीन मिलेगी, वहीं आईएमटी बनाई जाएगी।

आदित्य सुरजेवाला ने लॉ एंड आॅर्डर पर सरकार को घेरा

कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर सरकार पर निशाना साधा। सुरजेवाला ने कहा कि सीएम के जवाब गैंगस्टरों को जेल में डाल दिया है पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा सरकार ने गैंगस्टरों को जेल में डाल दिया है, लेकिन अपराध फिर भी हो रहे हैं। क्या वे जेल से बैठकर ही गैंग को आॅपरेट कर रहे हैं? इस पर सीएम नायब सैनी ने बताया कि कांग्रेस स्थगन प्रस्ताव लेकर आ चुकी है और इसका जवाब भी सदन में रखा जा चुका है, फिर भी ये ऐसे सवाल उठाते हैं।

इस पर सदन में कांग्रेस ने हंगामा शुरू कर दिया, हालांकि स्पीकर के हस्तक्षेप के बाद विपक्ष के सदस्यों को शांत कराया गया। स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने कहा कि सदन को सुचारु रूप से चलने दें। अब कोई भी विपक्षी दल का सदस्य सीट से नहीं उठेगा। एक-एक करके अपनी बात रखें।

कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा बोले- इनका विपक्ष का नेता नहीं है, इसलिए ये भटक जाते हैं और भाग जाते हैं

कांग्रेस विधायकों द्वारा हंगामा करने पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि इनको सुनने की आदत नहीं है। इनका विपक्ष का नेता नहीं है, इसलिए ये भटक जाते हैं और भाग जाते हैं। वहीं बिजली मंत्री विज ने कहा कि ठीक है, विपक्ष को बोलने का अधिकार है, लेकिन उसे सुनने का भी माद्दा रखना चाहिए। इतिहास गवाह है कि भगोड़ों के अधिकार छीन लिए जाते हैं। आपको सुनना चाहिए।

अर्जुन चौटाला ने उठाया पीने के पानी का मुद्दा

इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने कहा कि रानियां और डबवाली क्षेत्र के अंदर 8-9 गांव ऐसे हैं, जहां पर अभी तक पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है। यहां का ग्राउंड वाटर लेवल काफी कम है और जो पानी आता भी है, वह बहुत ही गंदा होता है।

मेरा यह आग्रह है कि यहां पास में एक फ्लडी नदी है, जिससे इन गांवों तक पानी पहुंचाने का काम किया जा सकता है। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि इस प्रोजेक्ट में एक से डेढ़ करोड़ रुपए खर्च होंगे। मेरा यह भी आग्रह है कि संबंधित विभाग के मंत्री द्वारा इन गांवों का दौरा भी किया जाए।

24 कॉलोनियों को अप्रूव करवाने की मांग

भाजपा विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि उनके यहां 24 अवैध कॉलोनियां हैं, जिन्हें सरकार जल्द से जल्द अप्रूव करवाने का काम करे। उनके यहां राजस्व विभाग की 18 एकड़ जमीन है, जहां पर युवाओं के खेलने के लिए स्टेडियम बनाया जाए। उनके यहां मेडिकल कॉलेज का भवन तो बन गया है, लेकिन अब तक शुरू नहीं हो पाया है, इसलिए यहां पर स्टाफ की नियुक्ति की जाए।

लंच समय भी चलेंगी सदन की कार्यवाही

स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने बताया कि लंच का टाइम एक बजे से शुरू होगा। ये ढाई बजे तक रहेगा। इस दौरान सदन की कार्यवाही ब्रेक नहीं होगी। सभी सदस्य अपनी सुविधा अनुसार लंच के लिए जा सकते हैं।

यह भी पढ़े : हरियाणा में भाजपा जल्द करेंगी चेयरमैनों की नियुक्तियां