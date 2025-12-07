Vinesh Phogat: कुश्ती खिलाड़ी निर्मल के समर्थन में आई कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट, कुश्ती फेडरेशन को बताया गुंडा-बदमाश

सीनियर स्टेशन चैंपियनशिप में खेलने से रोकी गई थी अंतरराष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी निर्मल बूरा

Vinesh Phogat, (आज समाज), हिसार: हरियाणा सीनियर स्टेट चैंपियनशिप में अंतरराष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी निर्मल बूरा को खेलने नहीं देने पर विवाद बढ़ता जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी निर्मल बूरा के समर्थन में कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट आ गई हैं। विनेश फोगाट ने अपने एक्स हैंडल पर इस संबंध में पोस्ट डाली। इसमें लिखा कि फेडरेशन में ऐसे लोग बैठे हैं, जो मनमर्जी से, बिना किसी पारदर्शिता के खिलाड़ियों को शामिल या बाहर करने का फैसला ले रहे हैं। उन्होंने इस व्यवहार को शर्मनाक बताया।

इतना ही नहीं विनेश ने कुश्ती फेडरेशन पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसे गुंडा-बदमाश बताया है। विनेश फोगाट ने भारत सरकार और खेल मंत्रालय से इस मामले में हस्तक्षेप कर निर्मल बूरा को न्याय दिलाने की मांग की है। विनेश फोगाट ने अपनी पोस्ट में निर्मल बूरा को हरियाणा की एक अत्यंत सम्मानित और उपलब्धि-सम्पन्न खिलाड़ी बताया।

हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर हैं निर्मल बूरा

गौरतलब है कि हिसार के हांसी के उमरा गांव में 4-5 नवंबर को हुई हरियाणा सीनियर स्टेट चैंपियनशिप 2025 में यह विवाद हुआ। विवाद हरियाणा की अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी निर्मल बूरा के साथ हुआ था। निर्मल हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर हैं और वर्तमान में करनाल के मधुबन में तैनात है।

निर्मल की उपलब्धियां

निर्मल भीम अवार्डी, कॉमनवेल्थ गेम्स सिल्वर मेडलिस्ट, एशियन चैंपियनशिप सिल्वर मेडलिस्ट और 20 बार सीनियर नेशनल मेडलिस्ट रही हैं। इनमें से 14-15 गोल्ड मेडल सिर्फ सीनियर नेशनल स्तर पर हैं। वर्तमान में वे हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं।

संगठन के महासचिव ने बताई ये वजह

दूसरी ओर, हरियाणा ओलिंपिक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और रेसलिंग हरियाणा संगठन के महासचिव राकेश सिंह ने निर्मल बूरा को खेलने से रोकने की वजह बताई थी। कहा था कि फेडरेशन की नीति के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर केवल वही खिलाड़ी भेजे जाते हैं, जो जिला स्तर पर खेलकर अपनी योग्यता साबित करते हैं ।

तर्क दिया था कि एक खिलाड़ी जिसने पांच मुकाबले जीतकर क्वालीफाई किया हो और एक खिलाड़ी जो बिना जिला स्तर खेले सीधे स्टेट या नेशनल खेलना चाहे, यह अन्य खिलाड़ियों के साथ अन्याय होगा। उन्होंने स्पष्ट किया था कि इसी कारण निर्मल बूरा को खेलने की अनुमति नहीं दी गई। राकेश सिंह ने यह भी स्वीकार किया था कि निर्मल एक बेहतरीन अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और भविष्य की प्रतियोगिताओं में उनका स्वागत रहेगा।

