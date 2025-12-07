MLA Jassi Petwar: सीईटी को लेकर कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने भाजपा पर साधा निशाना

कहा- सीईटी प्रयोग असफल, सरकार की गलत नीतियों से युवाओं का भविष्य दांव पर
MLA Jassi Petwar, (आज समाज), हिसार: हरियाणा में सीईटी परिणाम को लेकर विपक्ष ने भाजपा सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में हिसार के नारनौंद से विधायक जस्सी पेटवाड़ ने भाजपा सरकार पर निशान साधा। उन्होंने भाजपा के सीईटी प्रयोग को असफल करार देते हुए सामान्य पात्रता परीक्षा परिणाम पर भी सवाल उठाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की गलत नीतियों के कारण युवाओं का भविष्य दांव पर है और सीईटी एक असफल प्रयोग साबित हो रहा है।

विधायक ने कहा कि सरकार स्वयं मान रही है कि सभी पारियों में पूछे गए प्रश्नों का स्तर अलग-अलग था। पेटवाड़ ने सामान्यीकरण प्रक्रिया को युवाओं के साथ बड़ा अन्याय बताया। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के कारण कई युवाओं के अंक अचानक बढ़ गए, जबकि कई मेहनती अभ्यर्थियों के अंक काफी घटा दिए गए।

तीन वर्ष की वैधता युवाओं के साथ धोखा, नौकरियों का दिखावा कर रही भाजपा सरकार

विधायक ने परीक्षा की वैधता केवल तीन वर्ष रखने को युवाओं के साथ दूसरा बड़ा धोखा बताया। उन्होंने तर्क दिया कि यदि कोई अभ्यर्थी कड़ी मेहनत से सीईटी उत्तीर्ण कर भी लेता है और तीन वर्ष तक सरकार भर्ती ही नहीं निकालती, तो उसकी मेहनत और भविष्य दोनों निरर्थक हो जाते हैं।

इससे उसकी आयु सीमा भी बढ़ जाती है और वह नौकरी पाने की दौड़ से बाहर हो जाता है। जस्सी पेटवाड़ ने आरोप लगाया कि सरकार केवल नौकरियों का दिखावा कर रही है। न भर्तियां पूरी हो रही हैं, न पारदर्शिता नजर आती है और न ही युवाओं के लिए कोई ठोस नीति बनाई जा रही है।

निष्पक्ष सुधार लागू करने की मांग

उन्होंने मांग की कि सरकार स्पष्ट करे कि यह परीक्षा वास्तव में युवाओं के हित में है या केवल सरकारी तंत्र की सुविधा के लिए एक असफल प्रयोग। विधायक ने सरकार से तत्काल सीईटी प्रक्रिया की समीक्षा कर निष्पक्ष सुधार लागू करने की अपील की।