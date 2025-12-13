Congress MLA Aftab Ahmed, (आज समाज), नूंह : प्रदेश की नूंह विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद का मोबाइल फोन हैक होने का मामला सामने आया है। उनके व्हाट्सएप अकाउंट से लोगों को बेतुके मैसेज भेजे जा रहे हैं और पैसे की भी मांग की जा रही है। विधायक आफताब अहमद ने इस संबंध में खुद जानकरी देते हुए और लोगों को सचेत करने के लिए एक जरूरी सूचना जारी की गई है। उन्होंने जारी सूचना में लोगों को सतर्क रहने की अपील की है।

किसी भी संदेश पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें

नूह के विधायक आफताब अहमद ने बताया कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा उनके मोबाइल फोन और व्हाट्सएप अकाउंट को हैक कर लिया गया है। जिसके बाद से उनके नाम से लोगों को मनमाने और भ्रामक मैसेज भेजे जा रहे हैं। इतना ही नहीं साथ ही साथ पैसों की भी मांग की जा रही है। शरारती तत्वों की इस हरकत पर विधायक ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस तरह के किसी भी संदेश पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें और कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की धनराशि ना भेजें। नूह के विधायक आताब अहमद ने कहा यह पूरी तरह एक साइबर अपराध है और इसका उद्देश्य लोगों को भ्रमित कर ठगी करना है।

साइबर सेल और संबंधित अधिकारियों को शिकायत दी

विधायक आफताब अहमद ने अपने साथियों, समर्थकों और आम जनता से अपील की है कि ऐसे किसी भी कॉल या मैसेज को तुरंत नजरअंदाज करें और साथ ही सतर्क भी रहें। नूंह के विधायक ने इस संबंध में साइबर सेल और संबंधित अधिकारियों को शिकायत दी है तथा आवश्यक कानूनी कारवाई अमल में लाने की अपील की है। विधायक की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल जांच जारी है। विधायक आफताब अहमद का साफ संदेश है कि सतर्क रहें, सावधान रहें और किसी भी तरह की ठगी से बचें और उनके नंबर से पैसों की मांग या अन्य किसी वाहियात किस्म के मैसेज को इग्नोर करें।

