Shashi Tharoor: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने की विदेश मंत्री एस जयशंकर की तारीफ

नालंदा विश्वविद्यालय में आयोजित साहित्य महोत्सव में शामिल होने के लिए बिहार आए थे शशि थरूर

Shashi Tharoor, (आज समाज), पटना: बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में शामिल होने के लिए कांग्रेस नेता शशि थरूर बिहार पहुंचे। इस मौके पर शशि थरूर ने पटना में पत्रकारों से कहा कि मैं बिहार की संस्कृति को देखने आया हूं, कोई राजनीतिक एजेंडा पूरा करने नहीं। उन्होंने अन्य लोगों को भी बिहार म्यूजियम और बापू टावर देखने की सलाह दी। कांग्रेस नेता ने नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर और विदेश मंत्रालय के योगदान की सराहना की।

थरूर ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और कहा कि वे बिहार की संस्कृति देखने आए हैं, न कि राजनीतिक एजेंडा पूरा करने। थरूर ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और विदेश मंत्रालय (एमईए) की अन्य सेवाओं के साथ इसे भी उच्च मूल्यांकन मिलने योग्य कहा।

नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार का स्वागत किया

थरूर ने कहा कि भारत अब दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों में शामिल नहीं है। हालांकि कुछ विश्वविद्यालय अब शीर्ष 200 में आए हैं, लेकिन कोई भी शीर्ष 10 या 50 में शामिल नहीं है। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार का स्वागत किया और इसे भारत की सभ्यतागत विरासत का प्रतीक बताया।

उन्होंने नालंदा महाविहार के इतिहास को याद करते हुए कहा कि यह तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 13वीं शताब्दी तक शिक्षा और अध्ययन का प्रमुख केंद्र था। इसकी खुदाई स्थल अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसे 2016 में यह दर्जा मिला।

नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण भारत की शिक्षा और सभ्यता की महानता को पुन: स्थापित करने वाला कदम

थरूर ने कहा कि यह प्राचीन विश्वविद्यालय केवल इसलिए ही विश्व स्तर का नहीं था कि प्रतिस्पर्धा कम थी, बल्कि यह एक असाधारण संस्थान था। उन्होंने कहा कि लगभग 800 वर्षों के बाद इसे पुन: स्थापित किया जाना, खासकर 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी द्वारा तीसरी और अंतिम बार नष्ट किए जाने के बाद, अत्यंत संतोषजनक है। थरूर का कहना है कि नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण भारत की शिक्षा और सभ्यता की महानता को पुन: स्थापित करने वाला एक ऐतिहासिक कदम है।

ये भी पढ़ें: ट्रंप का अवैध प्रवासियों आॅफर, 2.7 लाख लो और अमेरिका से बाहर जाओ