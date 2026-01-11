Mani Shankar Aiyar: कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर बवाल, भाजपा बोली- कांग्रेस की पहचान, पाक मेरा भाईजान, सेना का करो अपमान

मणिशंकर अय्यर ने कहा था आॅपरेशन सिंदूर खत्म करना चाहिए

Mani Shankar Aiyar, (आज समाज), नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि भारत को तुरंत आॅपरेशन सिंदूर खत्म करना चाहिए और पाकिस्तान के साथ बिना किसी देरी के बातचीत की मेज पर लौटना चाहिए। अय्यर ने ये बात एक इंटरव्यू में कही है। इसका वीडियो भी सामने आया है। उनके बयान पर जवाब देते हुए भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस को इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस बताया। उन्होंने कहा, कांग्रेस बार-बार पाकिस्तान को क्लीन चिट देती है और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का समर्थन नहीं करती।

कांग्रेस की पहचान, पाक मेरा भाईजान, सेना का करो अपमान। वहीं भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा, मणिशंकर अय्यर कौन होते हैं हमें पाठ पढ़ाने वाले? 10 साल जब उनका शासन था, तब कितनी आतंकवादी घटनाएं होती थीं। कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि देश में आतंकी गतिविधियां रहें। नरेंद्र मोदी के शासन में पाकिस्तान अगर चू करेगा तो उसका जवाब ठोक कर दिया जाएगा।

कांग्रेस ने आॅपरेशन सिंदूर का मखौल उड़ाया

पूनावाला ने कहा, राहुल ने सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली कहा था। वे आॅपरेशन सिंदूर को विफल बताते हैं। अब गांधी परिवार के इशारे पर मणिशंकर अय्यर ने फिर से पाकिस्तान के लिए पैरवी की है और आॅपरेशन सिंदूर का मखौल उड़ाया है।

किसी को भी विशेष टिप्पणी करने का अधिकार नहीं

सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा, मणिशंकर अय्यर का बयान हो या अमेरिका का बयान हो। बहुत से देशों ने भारत पाकिस्तान के बीच आॅपरेशन सिंदूर के बाद तनाव समाप्त करने के लिए बातचीत की बात कही थी। देश की सरकार ने जहां एक तरफ यह कहा कि खून और पानी साथ नहीं बहेगा, दूसरी ओर भारत पाक क्रिकेट मैच होता है तो बहुत से सवाल उठते हैं।

आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, राष्ट्रीय हित में क्या है और दोनों देशों के बीच संबंधों को कैसे संभाला जाना चाहिए, यह तय करना मौजूदा सरकार का काम है। यह सरकार का आंतरिक मामला है और इस पर किसी को भी विशेष टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है।

