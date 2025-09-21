Punjab Breaking News : कांग्रेस ने पंजाब के हितों की अनदेखी की : जाखड़

कहा, कांग्रेस और आप में हुआ गुप्त समझौता, पंजाब में बाढ़ के लिए प्रदेश सरकार की नीतियां जिम्मेदार

Punjab Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने एक बार फिर से प्रदेश कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से ही अपना फायदा देखते हुए प्रदेश की अनदेखी की। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने एक बार नहीं बल्कि अनेक बार ऐसी हरकत की जिसकी प्रदेश की जनता को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी।

राहुल गांधी ने पंजाब दौरे पर आप बारे कुछ नहीं बोला

भाजपा नेता ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर लाभ लेने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पंजाब के हित आम आदमी पार्टी के पास गिरवी रख दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब जब यह स्पष्ट हो चुका है कि पंजाब में आई बाढ़ के लिए राज्य सरकार की नाकामियां जिम्मेदार थीं, तब भी जब इसके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी पंजाब दौरे पर आए तो उन्होंने न तो राज्य सरकार के खिलाफ एक शब्द बोला और न ही कांग्रेस की प्रदेश नेतृत्व ने विपक्ष की अपनी जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने कहा कि यह इस बात का प्रमाण है कि दोनों पार्टियां एक ही हैं और इनकी जुगलबंदी अब सबके सामने उजागर हो चुकी है।

बाढ़ के पानी में बह गए प्रदेश सरकार के दावे

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 230 करोड़ रुपये बाढ़ आपदा प्रबंधों पर खर्च करने के दावों के बावजूद जिस तरह तटबंध पानी में बह गए, यह प्रमाण है कि इस सरकार ने बाढ़-रोधी प्रबंधों में ईमानदारी से काम नहीं किया और आज हर बच्चा इस सरकार की नाकामी को कोस रहा है तथा पंजाब के लाखों लोग इस दर्द को झेल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर पूरी तरह चुप है।

उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि राज्य सरकार द्वारा बुलाया गया विधानसभा का सत्र भी सिर्फ समय बिताने की कार्रवाई है क्योंकि यदि उन्हें कुछ करना ही है तो उनके पास पहले से ही एसडीआरएफ के 12 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध हैं और जनता तो तुरंत सहायता चाहती है।सुनील जाखड़ ने कहा कि पंजाब के साथ धोखा करने के लिए कांग्रेस को भी कीमत चुकानी पड़ेगी, वहीं पंजाब की जनता को अपनी नासमझी के कारण डुबाने वाली आप सरकार को भी अपने गुनाहों की सजा जनता की अदालत में भुगतनी पड़ेगी।

