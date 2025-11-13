Congress Protest, (आज समाज), अंबाला : अंबाला में आज कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ मुद्दे को लेकर रोष मार्च निकाला और उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा सविंधान को बचाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। राहुल गांधी ने वोट चोरी का पूरा ब्यौरा दिया है। लेकिन चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। भाजपा ने चुनाव आयोग की मिलीभगत से हरियाणा में वोट चोरी करके सत्ता चोरी की है।

वोट चोर गद्दी छोड़ मुद्दे को कांग्रेस हरियाणा में जमकर भुना रही

वोट चोरी के खिलाफ यह लड़ाई किसी एक विधानसभा या राज्य की नहीं बल्कि पूरे देश, लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है। इस दौरान हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, सह-प्रभारी प्रफुल्ल गुडधे, अंबाला सांसद वरुण मुलाना समेत विधायकगण, तीनों जिलाध्यक्ष और सैकड़ों नेता-कार्यकर्ता मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि वोट चोर गद्दी छोड़ मुद्दे को कांग्रेस हरियाणा में जमकर भुना रही है। पिछले दिनों राहुल गांधी ने हरियाणा में हुए चुनाव में वोट चोरी का मुद्दा उठाया था और उसमें एक ही फोटो लगे कई कई वोट होने की लिस्ट जारी की थी।

डीसी अंबाला के जरिये राष्ट्रपति को मांग पत्र भेजा

जिसके बाद से हरियाणा कांग्रेस सड़को पर है रोष मार्च के जरिए सवाल उठा रही है। आज अंबाला में कांग्रेस ने रोष मार्च निकाला और डीसी अंबाला के जरिये राष्ट्रपति को मांग पत्र भेजा। इस प्रदर्शन में हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अंबाला लोकसभा सांसद वरुण चौधरी, अंबाला शहर विधायक निर्मल सिंह मौजूद रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा राहुल गांधी ने सारे फैक्ट्स रखे हैं चुनाव आयोग पारदर्शिता नहीं रख रहा और अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा।

इसी धरती से वोट चोर गद्दी छोड़ का मुद्दा भी पूरे देश मे फैलेगा

इसलिए संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। बिहार चुनाव में एग्जिट पोल महागठबंधन के खिलाफ दिखाई दे रहा है के सवाल पर हुड्डा ने कहा हरियाणा में जब चुनाव हुए थे तब एग्जिट पोल क्या थे। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा अंबाला से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी और यहीं से चिंगारी पूरे देश मे फैली थी। इसी धरती से वोट चोर गद्दी छोड़ का मुद्दा भी पूरे देश मे फैलेगा।

ये भी पढ़ें: MP Ramchandra Jangra का दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर ब्यान, बोले – इस्लामिक जेहादी आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा