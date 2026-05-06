Tamil Nadu-West Bengal: तमिलनाडु में कांग्रेस ने विजय को समर्थन दिया, सरकार बनाने का दावा पेश करने राज्यपाल से मिलने पहुंचे टीवीके चीफ, बंगाल में भाजपा का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को

बंगाल में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के आवास की सुरक्षा हटाई

Tamil Nadu-West Bengal, (आज समाज), चेन्नई/कोलकाता: तमिलनाडु में कांग्रेस टीवीके चीक विजय के समर्थन में आ गई है। आज कांग्रेस नेताओं ने टीवीके हेडक्वार्टर जाकर विजय को समर्थन पत्र सौंपा। इसके साथ ही कांग्रेस ने डीएमके से सालों पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। अब टीवीके चीफ विजय सरकार बनाने का दावा पेश करने राज्यपाल से मिलने लोकभवन पहुंचे।

उधर, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के दो दिन बाद ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के आवास और कैमैक स्ट्रीट स्थित पार्टी हेडक्वार्टर से सुरक्षा व्यवस्था हटा दी गई है। डायमंड हार्बर सीट से सांसद अभिषेक बनर्जी के हरिश मुखर्जी रोड स्थित आवास शांतिनिकेतन के बाहर फुटपाथ पर सिर्फ एक बैरिकेड दिखाई दिया, जबकि वहां कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। उन्हें अब भी जेड-कैटेगरी सुरक्षा मिल रही है और आगे भी मिलती रहेगी।

बंगाल में भीड़ ने टीएमसी आॅफिस को बुलडोजर से गिराया

बंगाल में 4 मई को रिजल्ट के बाद से हिंसा शुरू हो गई है। कोलकाता के न्यू मार्केट में मंगलवार रात भीड़ ने टीएमसी के आॅफिस को बुलडोजर से गिरा दिया। उपद्रवियों ने आसपास की दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया। टीएमसी ने घटना का वीडियो शेयर करते हुए पर लिखा- भाजपा का परिवर्तन बुलडोजर लेकर आया है।

संदेशखाली में पुलिस और केंद्रीय बलों पर हमला

नॉर्थ 24 परगना जिले के संदेशखाली स्थित बामनघेरी इलाके में मंगलवार रात गश्त कर रही पुलिस और केंद्रीय बलों पर हमला हुआ। उपद्रवियों ने फायरिंग की, जिसमें पांच सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। घायलों में नाजाट थाने के आॅफिसर इन-चार्ज, एक कांस्टेबल, एक महिला पुलिसकर्मी और केंद्रीय बलों के दो जवान शामिल हैं। वहीं बंगाल में भाजपा का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होगा।

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