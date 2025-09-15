PM Modi Breaking News : सम्मेलन सशस्त्र बलों का सर्वोच्च विचार-मंथन मंच : पीएम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय में तीन दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन (सीसीसी) का उद्घाटन किया

PM Modi Breaking News (आज समाज), कोलकाता : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कोलकाता स्थित विजय दुर्ग (पूर्व में फोर्ट विलियम) स्थित भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय में तीन दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन (सीसीसी) का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए, जो ‘आॅपरेशन सिंदूर’ के बाद इस तरह का पहला सम्मेलन है। इस दौरान उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह सम्मेलन सशस्त्र बलों का सर्वोच्च विचार-मंथन मंच है, जो देश के शीर्ष नागरिक और सैन्य नेतृत्व को वैचारिक और रणनीतिक स्तरों पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए एक साथ लाता है।

आपरेशन सिंदूर के बाद अहम है सम्मेलन

‘आॅपरेशन सिंदूर’ की पृष्ठभूमि में आयोजित इस वर्ष का सम्मेलन सुधारों, परिवर्तन, बदलाव और परिचालन तैयारियों पर केंद्रित होगा। इसका विषय है ‘सुधारों का वर्ष – भविष्य के लिए परिवर्तन।’ पिछली सीसीसी 2023 में भोपाल में आयोजित की गई थी। संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन (सीसीसी) सशस्त्र बलों के लिए एक विचार-मंथन मंच के रूप में कार्य करता है। यह देश के शीर्ष नागरिक और सैन्य नेताओं को वैचारिक और रणनीतिक स्तरों पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए एकसाथ लाता है।

सीसीसी का अंतिम आयोजन 2023 में भोपाल में हुआ था, जिसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। रक्षा मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि तीन दिवसीय विचार-विमर्श का उद्देश्य सशस्त्र बलों को और मजबूत करना है। इसमें सशस्त्र बलों के विभिन्न रैंकों के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ संवादात्मक सत्र आयोजित किए जाएंगे।

कोलकाता से सीधे बिहार जाएंगे पीएम मोदी

देश के प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी आज बाद दोपहर बिहार पहुंच रहे हैं। वे कोलकाता से सीधे बिहार आएंगे। यहां पर पीएम कई बड़ी योजनाओं की सौगात प्रदेशवासियों को सौंपेंगे। जोकि कई सौ करोड़ रुपए की हैं। बताया जा रहा कि ये परियोजनाएं प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाएंगी। आपको बता दें कि पीएम मोदी का एक माह से भी कम समय में यह दूसरा बिहार दौरा है।

ज्ञात रहे कि बिहार विधानसभा चुनाव जल्द होने जा रहे हैं। इसी के चलते बिहार की राजनीति इन दिनों पूरे उफान पर है। पिछले दिनों जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा से बिहार के लोगों से मिलने का अभियान चलाया था तो वहीं पीएम सहित दूसरे भाजपा नेता भी लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं।

