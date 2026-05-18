Dilip Kumar Raj Kapoor Haveli: दिलीप कुमार और राज कपूर के पुश्तैनी घरों को लेकर बढ़ी चिंता, मिली वॉर्निंग

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Rajesh
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Dilip Kumar Raj Kapoor Haveli: दिलीप कुमार और राज कपूर के पुश्तैनी घरों को लेकर बढ़ी चिंता, मिली वॉर्निंग
Dilip Kumar Raj Kapoor Haveli: दिलीप कुमार और राज कपूर के पुश्तैनी घरों को लेकर बढ़ी चिंता, मिली वॉर्निंग

पेशावर स्थित पुश्तैनी घरों की हालत बेहद खराब बताई जा रही
Dilip Kumar Raj Kapoor Haveli, (आज समाज), मुंबई: भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं, जिनकी विरासत सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनकी जिंदगी से जुड़ी हर चीज लोगों के लिए एक भावनात्मक जुड़ाव बन गई। अब उन्हीं यादों से जुड़ी एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। बॉलीवुड के दिग्गज सितारे दिलीप कुमार और राज कपूर के पाकिस्तान के पेशावर स्थित पुश्तैनी घरों को लेकर चेतावनी जारी की गई है कि ये ऐतिहासिक इमारतें कभी भी गिर सकती हैं।

राज कपूर का मशहूर कपूर हवेली पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार इलाके में स्थित है। यह वही ऐतिहासिक हवेली है, जहां कपूर खानदान की कई पीढ़ियां रहीं। इस हवेली को पृथ्वीराज कपूर के पिता दीवान बशेश्वरनाथ कपूर ने 1918 से 1922 के बीच बनवाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाल ही में पाकिस्तान में हुई भारी बारिश और भूकंप के झटकों ने इन पहले से जर्जर इमारतों को और कमजोर कर दिया है।

हमेशा के लिए खत्म हो सकती है

हेरिटेज एक्सपर्ट्स और स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर जल्द संरक्षण का काम शुरू नहीं किया गया, तो भारतीय सिनेमा की ये ऐतिहासिक धरोहर हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। बताया जाता है कि इसी घर में राज कपूर और उनके चाचा त्रिलोक कपूर का जन्म हुआ था। लेकिन, अब लगातार बारिश और हालिया भूकंप के कारण इसकी दीवारों में गहरी दरारें आ चुकी हैं और इमारत का कुछ हिस्सा पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुका है।

बेहद खराब हालत में पुश्तैनी घर

वहीं दिलीप कुमार का पुश्तैनी घर भी बेहद खराब हालत में बताया जा रहा है। मोहल्ला खुदादाद इलाके में स्थित इस घर की कई छतें गिर चुकी हैं और दीवारें लगातार टूट रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बारिश के साथ इमारत की हालत और खतरनाक होती जा रही है। पाकिस्तान सरकार ने साल 2016 में इन दोनों इमारतों को नेशनल हेरिटेज घोषित किया था।

बाद में इन्हें म्यूजियम में बदलने की योजना भी बनाई गई थी। 2021-22 में दोनों इमारतों को खरीदने और संरक्षित करने के लिए फंड मंजूर किया गया था, जबकि 2025 में भी रिस्टोरेशन के लिए बजट पास हुआ था। लेकिन, रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक जमीन पर कोई बड़ा काम शुरू नहीं हो पाया है।