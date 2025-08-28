Samadhan Camp : समाधान शिविर में मौके पर सुलझ रही शिकायतें, जनता को मिल रही राहत

उपायुक्त अखिल पिलानी ने सुनी नागरिकों की शिकायतें, अधिकारियों को तत्परता के साथ त्वरित व प्रभावी समाधान के दिए निर्देश

समाधान शिविर बना जनता और प्रशासन के बीच संवाद का प्रभावी माध्यम

वीरवार को आयोजित समाधान शिविर में जिला व उपमंडल पर प्राप्त हुई 36 शिकायत

Nuh News(आज समाज नेटवर्क) नूंह। उपायुक्त अखिल पिलानी ने कहा कि समाधान शिविर का उद्देश्य सरकार की योजनाओं में आने वाली प्रत्येक शिकायत का त्वरित समाधान कर प्रत्येक पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ देना है। उन्होंने कहा कि विभाग प्रत्येक पात्र व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित करें। उपायुक्त वीरवार को लघु सचिवालय स्थित कांफ्रैंस हॉल में आयोजित समाधान शिविर में नागरिकों की समस्याएं सुन रहे थे। शिविर में उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समाधान शिविर में आने वाली प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लें और उसका संभावित त्वरित समाधान करें।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वयं समाधान शिविर की मोनिर्टिंग कर रहे हैं

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शिकायत कर्ताओं की शिकायतों के समाधान की प्रक्रियाओं बारे पूरी जानकारी देकर संतुष्ट करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वयं समाधान शिविर की मोनिर्टिंग कर रहे हैं। इसलिए अधिकारी समाधान शिविर में आने वाले फरियादियों की फरियाद को सुनकर उसका त्वरित समाधान करें और उनको संतुष्ट भी करें। समाधान शिविर का उद्देश्य जनकल्याणकारी योजनाओं में आने वाली समस्याओं को निपटाकर उनका लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सकें। उन्होंने कहा कि समाधान शिविर में आन

उपायुक्त ने बताया कि जिला स्तर पर कुल 29 शिकायतें प्राप्त हुई तथा तावड़ू उपमंडल पर 1, फिरोजपुर-झिरका उपमंडल पर 6 व पुन्हाना उपमंडल पर कोई शिकायत प्राप्त नही हुई है। उन्होंने बताया कि जिला व उपमंडल पर आयोजित शिविर में 36 नागरिक शिकायत लेकर पहुंचे जिनकी समस्याओं को सुनते हुए उनका समाधान करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उपायुक्त ने बताया कि वीरवार को आयोजित समाधान शिविर में परिवार पहचान पत्र, जल भराव, बिजली, पीने के पानी, राजस्व विभाग अन्य विभाग से संबंधित कुल 36 शिकायतें प्राप्त हुईं। इन सभी शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को समाधान हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।

उन्होंने कहा कि सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ सुलभ कराया जाए और किसी भी नागरिक को कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें। समाधान शिविर में सभी विभागों के अधिकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध रहते हैं।

