Nitin Gadkari: नई पीढ़ी को सौंपनी चाहिए कमान, पुराने लोगों को ले लेना चाहिए रिटायरमेंट: नितिन गडकरी

कहा- नई पीढ़ी का करें मार्गदर्शन

Nitin Gadkari, (आज समाज), नागपुर: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पुराने जनरेशन के लोगों को धीरे-धीरे रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। उन्हें नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए और उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। गडकरी रविवार को नागपुर में एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इवेंट के दौरान एडवांटेज विदर्भ-खासदार औद्योगिक महोत्सव को लेकर आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में बोल रहे थे।

इसे एआईडी के अध्यक्ष आशीष काले ने आयोजित किया था। गडकरी एआईडी के चीफ मेंटर है। उन्होंने कहा- जब नए लोग ठीक से गाड़ी चलाने लगे तो सीनियर लोगों को दूसरा काम करना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले जुलाई 2025 में एक न्यूज चैनल के इंटरव्यू में जब गडकरी से पूछा गया कि क्या वे 75 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट लेंगे, तो उन्होंने कहा कि जब तक स्वस्थ हैं और अच्छा काम कर सकते हैं, तब तक काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा- जब लगे कि छोड़ देना चाहिए, तब छोड़ देंगे।

एडवांटेज विदर्भ एक्सपो 6 फरवरी से

नागपुर में 6 से 8 फरवरी तक एआईडी के एडवांटेज विदर्भ एक्सपो का आयोजन होगा। इस साल एक्सपो का तीसरा साल है। उन्होंने बताया कि एक्सपो का मकसद भारत के इंडस्ट्रियल मैप पर विदर्भ को एक मजबूत और उभरते विकास केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

ये कंपनियां लेंगी हिस्सा

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि एक्सपो में टेक्सटाइल, प्लास्टिक, खनिज, कोयला, विमानन, लॉजिस्टिक्स, आईटी, हेल्थकेयर, फार्मा, रक्षा, रियल एस्टेट, रिन्यूएबल एनर्जी और स्टार्टअप्स सहित कई क्षेत्रों की कंपनियां भाग लेंगी।