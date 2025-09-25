Gurugram News: किसी युवा के हाथ में दी जाएगी हरियाणा की कमान: राहुल गांधी

गुपचुप तरीके से डिनर करने गुरुग्राम पहुंचे थे राहुल गांधी

Gurugram News, (आज समाज), गुरुग्राम: हरियाणा कांग्रेस की कमान किसी युवा को सौंपी जाएगी। यह कहना है कांग्रेस नेता राहुल गांधी का। राहुल गांधी गत रात्रि गुपचुप तरीके से गुरुग्राम पहुंचे थे। राहुल गांधी का ये दौरा पूरा सीके्रट था। किसी को भी राहुल गांधी के आने की खबर नहीं नहीं। राहुल गांधी ने सिक्योरिटी टीम से फोन करवाकर केवल पीसीसी प्रवक्ता मनीष खटाना को मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाया।

यहां पर राहुल गांधी ने डिनर भी किया। राहुल का ये कार्यक्रम इतना कॉन्फिडेंशियल था कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों तक को इसकी भनक नहीं थी। डिनर के बाद राहुल ने हरियाणा के नए प्रदेशाध्यक्ष के बारे में भी कुछ हिंट दिए, इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा की कमान किसी युवा के हाथ में दी जाएगी।

पीजियो कैफे पहुंचे थे राहुल गांधी

प्राप्त जानकारी अनुसार राहुल गांधी बीती रात गुरुग्राम के ग्लेरिया मार्केट के सामने स्थित पीजियो कैफे पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीसीसी प्रवक्ता मनीष खटाना और अन्य लोगों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने चर्चा के दौरान कहा कि हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष की कमान अब एक युवा नेता को दी जाएगी।

भाजपा पर वोट चोरी का आरोप

राहुल गांधी ने भाजपा पर वोट चोरी करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान विरोधी तरीके से चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। राहुल के मुताबिक, भाजपा सत्ता में बने रहने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है।

जनता को गुमराह करने की राजनीति कर रही भाजपा

राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा जब भी वोट चोरी को लेकर घिरती है, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए हिन्दू-मुस्लिम का मुद्दा उछालती है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ जनता को गुमराह करने की राजनीति है।

एयरपोर्ट से सीधा गुरुग्राम पहुंचे थे राहुल गांधी

जानकारी देते हुए पीसीसी प्रवक्ता मनीष खटाना ने दी है, उनका कहना है कि बीती रात राहुल गांधी की सिक्योरिटी टीम ने उनको फोन किया, फोन पर उनसे कहा गया कि आपसे राहुल गांधी मिलना चाहते हैं, जिसके बाद खटाना राहुल से मिलने गुरुग्राम के रेस्टोरेंट में पहुंच गए। राहुल बिहार से लौटते हुए एयरपोर्ट से सीधा गुरुग्राम पहुंचे थे।

