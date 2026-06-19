3 Idiots Sequel: कॉलेज खत्म, अब फैमिली ड्रामा शुरू! ‘3 Idiots’ सीक्वल में दिखेगी तीन दोस्तों की नई जर्नी

3 Idiots Sequel: जब से बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान ने कन्फर्म किया है कि कल्ट क्लासिक 3 इडियट्स के सीक्वल पर काम चल रहा है, फैंस बेसब्री से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि रैंचो, फरहान और राजू के लिए आगे क्या होगा। सोशल मीडिया पर कई थ्योरीज़ की बाढ़ आ गई है, कुछ का कहना है कि कहानी वहीं से शुरू होगी जहां ओरिजिनल फिल्म खत्म हुई थी, जबकि दूसरों का मानना ​​था कि यह कई साल आगे बढ़ जाएगी।

अब, डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने आखिरकार सीक्वल के बारे में खुलकर बात की है और बताया है कि दर्शक भारतीय सिनेमा की सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक के इस लंबे इंतज़ार वाले फॉलो-अप से क्या उम्मीद कर सकते हैं।

3 इडियट्स 2 में अब कॉलेज लाइफ नहीं

ओरिजिनल 3 इडियट्स कॉलेज लाइफ, दोस्ती, पढ़ाई के दबाव और जुनून की तलाश के इर्द-गिर्द घूमती थी। हालांकि, हिरानी ने कन्फर्म किया है कि सीक्वल कैंपस लाइफ से कहीं आगे की कहानी होगी।

हाल ही में एक इंटरव्यू में, फिल्ममेकर ने बताया कि कहानी कॉलेज के दिनों के लगभग दो दशक बाद तीन दोस्तों की ज़िंदगी पर फोकस करेगी। रैंचो, फरहान और राजू अब शादीशुदा हैं, उनके अपने परिवार हैं, और वे पूरी तरह से नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

हिरानी के मुताबिक, सीक्वल बड़े होने की असलियत और अधेड़ उम्र के साथ आने वाली मुश्किलों को दिखाएगा। क्लासरूम के लेसन के बजाय, फिल्म पर्सनल जिम्मेदारियों, फैमिली लाइफ और लोगों के बड़े होने पर आने वाली इमोशनल मुश्किलों को दिखाएगी।

ह्यूमर के नीचे छिपा एक दमदार मैसेज

3 इडियट्स की सफलता के पीछे सबसे बड़े कारणों में से एक इसका मतलब वाला मैसेज था कि आँख बंद करके सफलता के पीछे भागने के बजाय अपने पैशन को फॉलो करो। हिरानी का कहना है कि सीक्वल उसी परंपरा को जारी रखेगा।

हालांकि आने वाली फिल्म उसी ह्यूमर, दोस्ती और एंटरटेनमेंट का वादा करती है जिसने ओरिजिनल को आइकॉनिक बनाया था, यह आज की पीढ़ी के लिए एक मजबूत और काम का मैसेज भी देगी। फिल्ममेकर ने हिंट दिया कि सीक्वल का कोर आइडिया इमोशनल और सोचने पर मजबूर करने वाला है, जो ऑडियंस को कुछ ऐसा देगा जिसकी उन्होंने शायद उम्मीद नहीं की होगी।

स्क्रिप्ट अभी भी बन रही है

हालांकि प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है, हिरानी ने बताया कि स्क्रीनप्ले पर काम अभी भी चल रहा है। हालांकि, उन्होंने भरोसा जताया कि फाइनल कहानी ऑडियंस को सरप्राइज देगी और एक फ्रेश सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देगी।

डायरेक्टर ने फैंस को भरोसा दिलाया कि भले ही कैरेक्टर समय के साथ बदले हैं, लेकिन 3 इडियट्स का दिल और आत्मा वैसी ही रहेगी। ओरिजिनल को ब्लॉकबस्टर बनाने वाली केमिस्ट्री, कॉमेडी और इमोशनल मोमेंट्स सीक्वल में भी अहम रोल निभाते रहेंगे।

2009 में रिलीज हुई, 3 इडियट्स ग्लोबल लेवल पर मशहूर हुई और अपने समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्मों में से एक बन गई, जिसने दुनिया भर में ₹460 करोड़ से ज्यादा कमाए। अब उम्मीदें आसमान छू रही हैं क्योंकि फैंस रैंचो, फरहान और राजू को एक और यादगार सफर के लिए बड़े पर्दे पर फिर से देखने का इंतजार कर रहे हैं।