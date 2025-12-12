Weather Update Today : उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में सर्द हवाओं का सितम

Weather Update Today : उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में सर्द हवाओं का सितम

पहाड़ों में बर्फबारी से गिर रहा तापमान, कल से सक्रिय होगा एक और पश्चिमी विक्षोभ

Weather Update Today (आज समाज), नई दिल्ली : साल का अंत जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है वैसे-वैसे उत्तर भारत में सर्दी भी अपने चरम की तरफ अग्रसर है। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं ने मैदानों में तापमान में काफी ज्यादा कमी की है। हालांकि राहत की बात यह है कि शीत लहर का असर शाम, रात और फिर सुबह के समय ही ज्यादा दिखाई दे रहा है दिन में धूप खिलने के बाद तामान में उछाल आ जाता है जिससे ठंड में ठिठुरने से अभी तक बचाव हो रहा है।

हालांकि उत्तर भारत विशेषकर हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में कंपकंपाने वाली सर्द हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। पहाड़ों पर नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण बर्फबारी और कड़ाके की ठंड लौट आई है।

हिमाचल में कल से बिगड़ेंगे हालात

हिमाचल प्रदेश में 13 दिसंबर से नया पश्चिमी विक्षोभ असर दिखाना शुरू करेगा जो 14 दिसंबर को ऊंचे इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी और वर्षा ला सकता है। लाहौल-स्पीति, किन्नौर और कुल्लू के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी से सड़क परिवहन बाधित हो सकता है। शिमला सहित आसपास के क्षेत्रों में तापमान में और गिरावट के संकेत हैं। मौसम विभाग ने पर्यटकों और स्थानीय प्रशासन को सावधानी बरतने की सलाह दी है।

कश्मीर में जोजिला पास का पारा -18 पहुंचा

कश्मीर घाटी शीतलहर के चरम पर है। जोजिला पास का तापमान माइनस 18 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया, जो इस समय देश का सबसे कम रहा। गुलमर्ग में माइनस 5.5, श्रीनगर में माइनस 1.9 और श्रीनगर एयरपोर्ट क्षेत्र में माइनस 3.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। कुपवाड़ा, पुलवामा, अनंतनाग और शोपियां जैसे जिलों में भी तापमान माइनस 2 से माइनस 4 डिग्री के बीच बना हुआ है।

पंजाब, हरियाणा में कोहरे तो दिल्ली में स्मॉग का डेरा

पहाड़ों में जहां बर्फबारी से मौसम बिगड़ रहा है तो वहीं पंजाब और हरियाण के बड़े हिस्सों में घने कोहरे की परत छाई रहने की संभावना है। वहीं राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के चलते स्मॉग की परत छाई हुई है जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि दिल्ली में अभी प्रदूषण से राहत मिलने की संभावना नहीं है।

