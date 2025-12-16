Haryana Weather Update: हरियाणा में आज से ठंडी हवा चलेंगी, 14 जिलों में धुंध का भी अलर्ट

वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह

Haryana Weather Update, (आज समाज), चंडीगढ़: मौसम विभाग की ओर से आज हरियाणा में उत्तर व उत्तरपश्चिमी शीत हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। हवाओं की गति हल्की से मध्यम रहेगी, जिस कारण रात्रि तापमान में गिरावट हो सकती है, मगर दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी की संभावना है। इसके अलावा मौसम विभाग की ओर से प्रदेश के 14 जिलों में धुंध छाने का भी अलर्ट जारी किया गया, जिन जिलों में धुंध का अलर्ट जारी किया गया है।

उनमें सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, नारनौल, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह और पलवल शामिल है। हालांकि अधिकतर जगहों पर मौसम साफ बना हुआ है। उत्तर-पश्चिमी हवा चलने से धुंध कई इलाकों में आज नजर नहीं आई। इससे पहले दक्षिण पूर्वी हवा चलने से नमी बढ़ गई थी। मौसम एक्सपर्ट का कहना है कि पहाड़ों से मैदानों की ओर से हवा बहने से न्यूनतम तापमान में एक बार फिर गिरावट आ सकती है।

अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी

वहीं सोमवार को हरियाणा का औसत अधिकतम तापमान में 0.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखी गई। यमुनानगर में सबसे कम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया वहीं चरखी दादरी में सबसे अधिक 25.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

20 दिसंबर तक खुश्क व परिवर्तनशील बना रहेगा मौसम

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. मदन लाल खीचड़ ने बताया कि हरियाणा में मौसम 20 दिसंबर तक खुश्क व परिवर्तनशील बना रहेगा। आज 16 व 17 दिसंबर को उत्तर व उत्तरपश्चिमी शीत हवाएं चलेंगी।

18 दिसंबर से एक और पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से 18 दिसंबर से 20 दिसंबर के दौरान बीच-बीच में आंशिक बादलवाई रहने की संभावना है। इससे दिन के तापमान में हल्की गिरावट व रात्रि तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है। इस दौरान वातावरण में नमी बढ़ने से कहीं-कहीं अलसुबह हल्की से मध्यम धुंध भी रहने की संभावना है।

