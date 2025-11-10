Aaj Samaaj (आज समाज) Haryana Weather : मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। नवम्बर का महीना आधा बीतते-बीतते सर्द हवाओं ने दस्तक दे दी है। सुबह और शाम के समय अब ठंडक महसूस होने लगी है। हवा में नमी और हल्की ठंड का अहसास लोगों को बीमार कर रहा है। बदलते मौसम ने एक बार फिर लोगों को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है। बुखार, जुकाम, खांसी और गले की खराश जैसी बीमारियां तेजी से फैल रही हैं।

मौसम का बदला मिजाज बना मुसीबत

इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह के समय हल्की ठंडी हवा के साथ धुंध जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। लोग स्वेटर और शॉल निकालने लगे हैं। वहीं दोपहर में चटख धूप और उमस के कारण लोग पसीने से तर हो जाते हैं। दिन और रात के तापमान में आ रहा भारी अंतर लोगों के स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार ऐसे मौसम में शरीर का तापमान संतुलन बिगड़ जाता है और प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने से लोग जल्दी बीमार पड़ जाते हैं।

बुखार-जुकाम के साथ गले की समस्या बनी आम

सरकारी अस्पताल और निजी क्लीनिकों में इन दिनों बुखार और जुकाम से पीडि़त मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 1 सप्ताह में ओपीडी में बढ़ी हैं। यह मौसमी वायरल संक्रमण है जो ठंडी और नमी भरे मौसम में अधिक फैलता है। लोग इसे सामान्य सर्दी समझकर नजरअंदाज करते हैं, लेकिन यही संक्रमण बुखार में बदल जाता है।

ग्रामीण क्षेत्र में सफाई व्यवस्था पर उठे सवाल

लोगों का कहना है कि गांवों में सफाई व्यवस्था बदहाल है। जगह-जगह कूड़े के ढेर और गंदा पानी जमा है, जिससे मच्छर तेजी से पनप रहे हैं। सफाईकर्मी हफ्ते में एक बार आते हैं, गलियां जाम पड़ी हैं। शाम को मच्छरों की भरमार रहती है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं।

डॉक्टरों की सलाह: मौसम के बदलाव में बरतें ये सावधानियां

स्थानीय चिकित्सकों का कहना। है कि इस मौसम में लापरवाही भारी। पड़ सकती है। डॉ. चिकित्सकों के अनुसार सुबह और शाम के समय ठंडी हवा से बचें। बच्चों और बुजुर्गों को गर्म कपड़े पहनाएं। चाय, सूप और अदरक-शहद का सेवन करें। पर्याप्त नींद लें और शरीर को हाइड्रेटेड रखें। यदि लगातार 2 दिन से अधिक बुखार रहे, गले में दर्द या शरीर में दर्द महसूस हो, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। स्वयं दवाई लेने की गलती न करें।

दवाइयों की दुकानों पर भी बढ़ी भीड़

दवा की दुकानदारों के अनुसार, इन दिनों सर्दी-जुकाम और बुखार की दवाइयों की बिक्री में अचानक इजाफा हुआ है। एक मेडिकल के संचालक ने बताया कि पिछले सप्ताह से पेरासिटामोल,और सिरप की बिक्री लगभग 30 फीसदी बढ़ी है। लोग घर पर ही इलाज करने की कोशिश करते हैं, जिससे कई बार स्थिति बिगड़ जाती है।

ये भी पढ़ें: Car Blast In Delhi : बड़े धमाके से दहला दिल्ली : लाल किले के पास खड़ी कार में विस्फोट, 9 लोगों की मौके पर मौत