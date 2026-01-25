Weather Update : बारिश के बाद उत्तर भारत में लौटी ठंड

शीत लहर की चपेट में मैदानी राज्य, पहाड़ों में बर्फबारी का दौर जारी
Weather Update (आज समाज), नई दिल्ली। बीते गुरुवार और शुक्रवार को पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते समस्त उत्तर भारत में बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि का दौर चला। इससे एक बार फिर से मौसम ने करवट ले ली है। तापमान में गिरावट आ गई है और पूरे उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है। एक तरफ जहां पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर जारी है वहीं मैदानी राज्यों में पहाड़ों से आ रही शीत लहर लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर रही है। शीत लहर के साथ-साथ कोहरा भी लोगों को परेशान कर रहा है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने यह संभावना जताई है कि अगले 2-3 दिनों तक शीतलहर और घने कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है, जिससे न्यूनतम तापमान में 3-5 डिग्री की और गिरावट संभव है।
पहाड़ों में इस साल की सबसे भारी बर्फबारी
जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी के कारण जन जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। सड़कों पर दो से तीन फुट तक बर्फ जमने यातायात प्रभावित हो रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली और जम्मू के डोडा में पिछले 24 घंटे से रुक-रुककर बर्फबारी हो रही है।
आज और कल छा सकता है घना कोहरा
बारिश के बाद तापमान में भारी गिरावट आई। 25-26 जनवरी को इन राज्यों के कई हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिससे दृश्यता शून्य के करीब पहुंच गई है। यात्रा करने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आईएमडी ने कई जिलों में गरज-चमक, तेज हवाओं (30-60 किमी/घंटा), बारिश और ओलावृष्टि के लिए आॅरेंज एवं येलो अलर्ट जारी किया है।
25 जनवरी से घने कोहरे और शीतलहर की स्थिति के लिए भी विशेष चेतावनी जारी है। कुछ इलाकों में तापमान में 0-5 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर भारत में यह दौर अगले 48-72 घंटों तक जारी रह सकता है। उसके बाद तापमान में हल्की बढ़ोतरी की संभावना है, लेकिन फिलहाल राहत की कोई तत्काल उम्मीद नहीं है।
