Delhi Weather Update : दिल्ली में ठंड ने तोड़ा डेढ़ दशक का रिकॉर्ड

4 डिग्री के नजदीक पहुंचा न्यूनतम पारा, अभी राहत के नहीं हैं आसार

Delhi Weather Update (आज समाज), नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत में इन दिनों सर्दी चरम पर है। कोहरे के साथ शीत लहर लोगों की कंपकंपी छुड़ा रही है। इसी बीच शनिवार को दिल्ली में ठंड ने पिछले डेढ़ दशक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। राजधानी व इसके आसपास के एरिया में कोहरा छाया रहने और ठंडी हवा चलने से तापमान में काफी ज्यादा गिरावट दर्ज की गई और यह इस सीजन का सबसे ठंडा दिन बन गया। शनिवार को न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री पहुंच गया। यह बीते 15 साल में दस जनवरी की सबसे ठंडी सुबह रही।

दूसरी तरफ मौसम विभाग ने आज यानि रविवार को भी कुछ जगहों पर शीतलहर की स्थिति रहने और सुबह के समय कई जगहों पर मध्यम कोहरा जबकि कुछ जगहों पर घना कोहरा छाने का यलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में दोपहर के वक्त 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सर्द हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। 2011 से अब तक दस जनवरी को इतना कम न्यूनतम तापमान नहीं रहा है। यही नहीं, 9 जनवरी 2025 में पारा 4.8 डिग्री दर्ज किया गया था।

अधिकत्तम व न्यूनतम तापमान में बहुत ज्यादा अंतर

शनिवार सुबह की शुरूआत कोहरे व धुंध के बीच हुई। इससे दृश्यता भी कम रही। दोपहर आते-आते सूर्यदेव ने दर्शन दिए, इससे लोगों को कुछ राहत मिली। इस दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से 1.2 डिग्री कम के साथ 20.2 रहा। इसके अलावा, न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री दर्ज हुआ। यह सामान्य से 2.7 डिग्री कम रहा। दिल्ली में अधिकतम आर्द्रता 100 प्रतिशत और न्यूनतम आर्द्रता 44 प्रतिशत रही। मौसम विभाग के अनुसार, रिज में 5.3 और आया नगर में 4.5, लोधी रोड में 4.7 व पालम में 4.5 न्यूनतम पारा दर्ज किया गया।

मौसम विभाग के अनुसार, पालम में सुबह 7:30 बजे विजिबिलिटी केवल 100 मीटर रह गई थी। 8 बजे यह और घटकर 50 मीटर हो गई, लेकिन 8:30 बजे सुधार शुरू हुआ और 100 मीटर तक पहुंच गई। 9 बजे भी यही स्थिति बनी रही। इस दौरान हवा मुख्य रूप से पश्चिमी दिशा से 5-7 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली। वहीं, सफदरजंग माप स्टेशन पर विजिबिलिटी सुबह 7:30 बजे 200 मीटर थी, जो 8 बजे बढ़कर 300 मीटर और 9 बजे 400 मीटर हो गई।

