Cold Weather, (आज समाज), चण्डीगढ़ : पिछले कुछ दिनों से बदलते मौसम ने सर्दी की रफ्तार को अचानक तेज कर दिया है। सुबह-शाम तापमान में तेज गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों की दिनचर्या पूरी तरह उलट-पुलट हो गई है। राह चलते लोगों को ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ रहा है और बाजारों में सुबह-सुबह सन्नाटा, जबकि दोपहर में खूब रौनक देखने को मिल रही है। वूलन कपड़ों की दुकानों पर बिक्री में अनायास उछाल आया है। स्वेटर, शॉल, जैकेट, टोपी से लेकर गर्म जूतों और स्लीपर की मांग जनवरी जैसी दिखाई देने लगी है।

कारोबार उम्मीद से बेहतर चल रहा

व्यापारी भी मान रहे हैं कि इस बार सर्दी जल्दी पकड़ बना रही है, इसलिए कारोबार उम्मीद से बेहतर चल रहा है। सुबह सुबह ठंड होने के कारण छोटे बच्चों को स्कूल भेजना अभिभावकों के लिए चुनौती बन गया है। कई बच्चों में खांसी-जुकाम बढ़ने की शिकायतें मिली हैं। दफ्तर जाने वाले लोग भी ठिठुरन से जूझते नजर आ रहे हैं। बाइक सवार हवा से बचने के लिए रास्ते में ही रुमाल व मफलर कसते दिखते हैं।

फुटवियर की दुकानों पर गर्म जूतों की हॉट-सेल

सर्दी बढ़ने के साथ ही फुटवियर दुकानों पर गर्म जूतों और फर वाले स्लीपर की मांग में बड़ा उछाल देखा जा रहा है। कई दुकानों पर नए स्टॉक आते ही निकल जा रहे हैं। ग्राहकों में महिलाओं और युवाओं की संख्या खासतौर पर ज्यादा है।

रसोई का बजट फुला-चाय, दूध, सब्जी व गैस की खपत बढ़ी

ठंड के साथ खानपान में बड़ा बदलाव आया है। दिनभर चाय-कॉफी की संख्या बढ़ गई है। सूप, गुड़, ड्राई फ्रूट, हरे साग-सब्जियों की खपत बढ़ी है। घरों में हीटर चलने से बिजली की खपत अधिक हो रही है। गैस सिलेंडर जल्दी खत्म होने लगे हैं। नतीजतन, परिवारों का मासिक बजट लगभग 20-25 प्रतिशत बढ़ गया है।

गर्म खाने-पीने की दुकानों पर बढ़ी भीड़

ढाबों, होटलों व चाय की दुकानों पर इन दिनों खास भीड़ देखी जा रही है। अदरक-तुलसी वाली चाय, हॉट कॉफी, गर्म पकौडिय़ों, मूंगफली और सूप की बिक्री तेजी से बढ़ी है। शाम के समय सबसे ज्यादा रौनक रहती है।

जीवनशैली बदली-सुबह की वॉक देर से, योग इनडोर

मौसम का असर लोगों के रूटीन पर साफ दिखाई देता है। सुबह वॉक पर जाने वाले लोगों की भीड़ अब देर से नजर आती है। योग, व्यायाम और मेडिटेशन करने वाले पार्कों की बजाय कमरों में शिफ्ट हो गए हैं। सब्जी व दूध की खरीद भी सुबह की बजाय देर से होने लगी है। बाजारों में दोपहर की भीड़ बढ़ गई है, जबकि शाम को जैसे-जैसे ठंडी हवा बढ़ती है, लोग जल्दी घर लौटने लगते हैं। शॉल, कार्डिगन और फ्लीस जैकेट की खरीदारी इन दिनों विशेष रूप से बढ़ गई है।

बाहर निकलते समय नाक-मुंह ढके और गर्म कपड़ों का उपयोग करें

दुकानदारों का मानना है कि दिसंबर से पहले ही सीजन अपनी चरम स्थिति की ओर जा रहा है। स्वास्थ्य पर असर खांसी-जुकाम से लेकर दमा तक बढ़े मरीज अस्पतालों व क्लीनिकों में मरीजों की भीड़ बढ़ी है। डॉक्टरों का कहना है कि ठंड बढ़ने के साथ वायरल बुखार, खांसी-जुकाम, गले की खांसी, सांस की तकलीफ, एलर्जी जैसी शिकायतों में बढ़ोतरी हो रही है। डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि लोग बाहर निकलते समय नाक-मुंह ढके और गर्म कपड़ों का उपयोग करें।

धुंध को लेकर अलर्ट-सडक़ सुरक्षा पर जोर

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में रात व सुबह धुंध बढ़ेगी। इससे सडक़ हादसों की संभावना बढ़ सकती है। ड्राइवरों को लो-बीम हेड लाइट, फॉग लाइट, कम स्पीड का पालन करने की सलाह दी गई है।

बदलते मौसम ने बदले हालात

तेजी से बढ़ती ठंड ने लोगों की जीवनशैली, बाजार, स्वास्थ्य और खर्च, सब पर गहरा असर डाला है। अगले सप्ताह तापमान और नीचे जाने की संभावना है। ऐसे में लोगों को गर्म कपड़ों का उपयोग करने, खानपान बेहतर रखने और धुंध वाले दिनों में सावधनी से सडक़ पर निकलने की जरूरत है।

