Haryana Weather Update: हरियाणा में आज से शीतलहर चलेगी

8 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम कियार गया दर्ज

Haryana Weather Update, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा में मौसम विभाग ने आज से शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया है। शीतलहर चलने के कारण रात और दिन के तापमान में गिरावट आएंगी। ठंड में भी इजाफा होगा। मौसम विभाग के अनुसार, 8 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम दर्ज किया गया है। जिसमें नारनौल का तापमान सबसे कम 5.4 डिग्री रहा है। इसके अलावा सिरसा में तापमान 6.6 और हिसार में 7.3 डिग्री दर्ज किया था। वहीं बीते दिनों वेस्टर्न डिस्टरबेंस के आंशिक प्रभाव और हवाएं बदलने से तापमान में उछाल देखने को मिला था।

इन जिलों में शीत लहर का यलो अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, आज से शीतलहर फिर से चलेगी। मौसम विभाग ने राजस्थान से सटे 6 जिलों सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखीदादरी और नारनौल में आगामी 2 से 3 दिन तक तापमान में गिरावट और शीत लहर का यलो अलर्ट जारी किया है।

12 दिसंबर से एक और वेस्टर्न डिस्टरबेंस देगा दस्तक

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. मदन खीचड़ ने कहा कि हरियाणा में मौसम परिवर्तनशील संभावित है। वहीं आज से उत्तर व उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से विशेषकर रात्रि तापमान में फिर से गिरावट की संभावना है, जिससे ठंड भी बढ़ सकती है। लेकिन 12 दिसंबर से एक और वेस्टर्न डिस्टरबेंस दस्तक देगा जिससे अधिकतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी।

न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री तक की आज सकती है गिरावट

अनुमान है कि न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे यह 6 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं औसतन 24 डिग्री बना हुआ है, जबकि अधिकतम तापमान भी करीब 1 डिग्री तक कम हो सकता है।

