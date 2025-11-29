Haryana Weather Update: हरियाणा में 1 दिसंबर से चलेगी शीत लहर

धुंध और बढ़ेगी, आज और कल छाए रहेंगे बादल

Haryana Weather Update, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा में आज से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल बादल छाए रहेंगे। 1 दिसंबर को शीत लहर चलेगी और धुंध बढ़ेगी, जिस कारण ठंड में भी इजाफा होगा। वहीं 24 घंटों में प्रदेश के न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राज्य के औसत न्यूनतम तापमान में कल की तुलना में 1.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। सबसे कम तापमान नारनौल (महेंद्रगढ़) में 7.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

इन 10 जिलों में देखने को मिलेगा धुंध का ज्यादा असर

आईएमडी के अनुसार, जिन जिलों में धुंध का असर सबसे ज्यादा रहेगा, उनमें रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, पलवल, भिवानी, चरखीदादरी, झज्जर और रोहतक शामिल हैं। विभाग के मौसम बुलेटिन के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के दौरान हरियाणा में मौसम शुष्क बना हुआ है। राज्य के औसत अधिकतम तापमान में कल की तुलना में 0.5 डिग्री सेल्सियस की मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है, हालांकि तापमान सामान्य के करीब ही है।

6 से 10 डिग्री के बीच में रहेगा तापमान

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में कृषि मौसम विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. मदन खीचड़ ने बताया कि वातावरण में नमी होने से उत्तर व पश्चिमी हरियाणा में अलसुबह हल्की धुंध परंतु दक्षिणी हरियाणा में हल्की से मध्यम धुंध छाए रहने की संभावना है।

इस दौरान हवाओं में हल्का बदलाव रहने तथा 1 दिसंबर से उत्तर व उत्तर पश्चिमी शीत हवाएं हल्की से मध्यम गति से चलने की संभावना है। इस दौरान राज्य में अधिकतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 6 से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है।

हिसार एयरपोर्ट रनवे पर मार्किंग शुरू

वहीं आगामी धुंध के मौसम को देखते हुए हिसार एयरपोर्ट प्रशासन ने रनवे मार्किंग शुरू कर दी है। रनवे पर विमानों की लैंडिंग के लिए बनाए निशान को और गहरा किया जा रहा है। इसके लिए एयरपोर्ट पर टीमें लगाई गई हैं। इससे धुंध के समय विमानों को लैंडिंग में आसानी होगी।