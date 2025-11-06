Haryana Weather Update: हरियाणा में बढ़ी ठंड, उत्तरी-पश्चिमी हवाओं के चलने से रात के तापमान में आएगी गिरावट

9 नवंबर तक मौसम रहेगा खुश्क

Haryana Weather Update, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा में ठंड ने दस्तक दे दी है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के कारण अब मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। सुबह और शाम के वक्त ठंड पहले के मुकाबले ज्यादा महसूस की जाने लगी है। कुछ इलाकों में सुबह के समय हल्की धुंध भी पड़ रही है। हालांकि अभी दिन के समय सूर्य की तपिश बनी हुई है। इससे दिन और रात के तापमान में अंतर दोगुना हो गया है।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आज से उत्तरी-पश्चिमी हवाएं एक बार फिर से चलेगी। इससे रात के तापमान में और गिरावट देखी जाएगी। बता दें कि दो दिन पहले हिसार, सिरसा और फतेहाबाद में मौसम बदला और गरज-चमक के साथ बारिश शुरू हो गई थी। इससे कारण मौसम में बदलाव हुआ है। वहीं अब हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो गया है।

हल्की से मध्यम गति से चलेंगी हवाएं

हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. मदन खीचड़ ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का असर 5 नवंबर तक ही था। हरियाणा में 6 नवंबर से 9 नवंबर के दौरान मौसम खुश्क रहने की संभावना है। इस दौरान फिर से उत्तर और उत्तर पश्चिमी हवाएं हल्की से मध्यम गति से चलेंगी। जिससे दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने, जबकि रात्रि तापमान में हल्की गिरावट की संभावना है।

