Cold Wave Alert: उत्तर भारत में शीतलहर तेज, दिल्ली-यूपी में तापमान गिरा, पंजाब में शून्य डिग्री

Cold Wave Alert: शुक्रवार को उत्तर भारत में भीषण शीतलहर जारी रही, कई राज्यों में तापमान में भारी गिरावट आई, जिससे अलर्ट जारी किए गए और रोज़मर्रा की ज़िंदगी प्रभावित हुई। पंजाब और हरियाणा के मैदानों से लेकर कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों तक, बर्फीली ठंड का माहौल रहा, कई इलाकों में इस मौसम की सबसे ठंडी रातें दर्ज की गईं।

पंजाब में पारा शून्य के करीब पहुंचा, लोग ठिठुरे

पंजाब में कड़ाके की ठंड पड़ी, जिसमें एसबीएस नगर (नवांशहर) का बल्लावल गांव राज्य में सबसे ठंडा स्थान रहा। यहां न्यूनतम तापमान 0.9°C दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.3 डिग्री कम है – इस सर्दी के मौसम में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट।

पंजाब के अन्य हिस्सों में भी कड़ाके की ठंड पड़ी:

गुरदासपुर: 2.7°C

बठिंडा: 3°C

अमृतसर: 3.2°C

हरियाणा में तापमान 5°C से नीचे

हरियाणा में भिवानी सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 1.5°C दर्ज किया गया। राज्य के कम से कम सात जिलों में न्यूनतम तापमान 5°C से नीचे रहा।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार:

अंबाला: 5.8°C

गुरुग्राम: 4.9°C

फरीदाबाद: 4.9°C

सुबह के समय कई इलाकों में घने से मध्यम कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो गई।

पांच दिन की शीतलहर के बाद दिल्ली को थोड़ी राहत

लगातार पांच दिनों तक शीतलहर की स्थिति के बाद, शुक्रवार को दिल्ली में मामूली सुधार हुआ। दिन में तेज़ धूप से कुछ राहत मिली, हालांकि सुबह ठंड बनी रही।

न्यूनतम तापमान: 4.3°C (सामान्य से 3.3°C कम)

घने कोहरे के कारण सुबह 7:30 बजे के आसपास IGI एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी घटकर 150 मीटर रह गई। IMD ने शनिवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें मध्यम से घने कोहरे और आंशिक रूप से बादल छाए रहने की चेतावनी दी गई है। अगले कुछ दिनों में हल्की बारिश की भी संभावना है।

कश्मीर फिर से जमा, सोनमर्ग में बर्फबारी

कश्मीर में, सबसे ठंडे मौसम ‘चिल्लई कलां’ के दौरान शीतलहर और तेज़ हो गई। सोनमर्ग और अन्य ऊंचे इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई। रिकॉर्ड किया गया न्यूनतम तापमान:

श्रीनगर: –1.5°C

पहलगाम: –2.6°C

गुलमर्ग: –2.3°C

जम्मू क्षेत्र भी कड़ाके की ठंड की चपेट में रहा:

जम्मू: 4.7°C

कटरा: 2.0°C

उत्तराखंड में बर्फबारी का इंतजार

उत्तराखंड में सुबह और शाम ठंड बनी रही, मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है:

उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी

निचले इलाकों में बारिश

हरिद्वार और उधम सिंह नगर में घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट

हिमाचल प्रदेश में हल्की बर्फबारी

हिमाचल प्रदेश में रोहतांग, शिंकुला, बारालाचा और कुंजुम सहित ऊंचे पहाड़ी दर्रों पर हल्की बर्फबारी हुई। जबकि ज़्यादातर इलाके सूखे रहे, पूरे राज्य में बादल छाए रहे। पर्यटक, किसान और सेब उत्पादक और बर्फबारी और बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दारचा घाटी, मियार और कोकसर में भी बर्फबारी की खबर मिली है, जिससे मनाली और लाहौल-स्पीति में और बर्फबारी की उम्मीद जगी है।

ये भी पढ़ें: 20 जनवरी को होगा भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान