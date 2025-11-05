Weather Update : पहाड़ों में बर्फबारी से ठंड की शुरुआत

पश्चिमी विक्षोभ के असर से बदला मौसम, अब तेजी से गिरेगा मैदानों का पारा

Weather Update (आज समाज), नई दिल्ली : पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते पहाड़ों में इस सीजन की सबसे बड़ी बर्फबारी हुई। इस बर्फबारी के साथ ही जहां जम्मू-कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक के ऊंचे पहाड़ बर्फ की चादर से सफेद हो गए। वहीं पश्चिम स तेज हवाओं का दौर भी बुधवार शाम को शुरू हो गया। इससे एक तरफ जहां पहाड़ी राज्यों का पारा कम हुआ वहीं मैदानी राज्यों में भी ठंड महसूस की गई। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अब देश में खासकर उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक दे दी है।

बर्फबारी से सैलानियों और व्यापारियों के चेहरे खिले

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बुधवार को बर्फबारी हुई। इस ताजा बर्फबारी ने सैलानियों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी है। कश्मीर के सोनमर्ग, गुलमर्ग, गांदरबल, बारामुला, अनंतनाग, बांदीपुर, कुपवाड़ा, उत्तराखंड के चमोली, बदरीनाथ और केदारनाथ जैसे स्थलों पर बर्फबारी के कारण सफेद चादर बिछ गई। कई इलाकों में एक से छह इंच तक बर्फ गिरी। हिमाचल के लाहौल-स्पीति, किन्नौर, रोहतांग दर्रा, कुल्लू और पहाड़ी दर्रों पर भी हिमपात हुआ। बर्फ से लकदक पहाड़ों का नजारा मनमोहक है। सीजन की पहली अच्छी बर्फबारी से यहां पर होटल से लेकर अन्य उन लोगों के चेहरे भी खिल गए जो पर्यटन से संबंधित व्यवसाय में लगे हुए हैं।

श्रीनगर-लेह राजमार्ग बाधित होने से परेशानी

पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तापमान छह से सात डिग्री तक गिर गया है। साधना टॉप इलाके में सर्वाधिक छह इंच बर्फबारी हुई। सिंथन दर्रा में पांच, गुलमर्ग में दो इंच बर्फ गिरी। जोजिला दर्रा में बर्फबारी के कारण श्रीनगर-लेह राजमार्ग पर यातायात रोक दिया गया है। गुलमर्ग में पारा शून्य से नीचे चला गया है। हिमाचल में मनाली से मात्र 25 किमी की दूरी पर ही पर्यटक बर्फ के दीदार कर रहे हैं। कुंजम व चंद्रताल झील भी बर्फ से ढक गई है। लाहौल-स्पीति के ताबो में न्यूनतम पारा माइनस 2.2 डिग्री सेल्सियस, कुकुमसेरी में माइनस 1.8 डिग्री व केलांग में माइनस 0.4 डिग्री दर्ज किया गया। मध्य और निचले पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की बारिश भी हुई