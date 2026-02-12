Weather Update Today : पहाड़ों में ठंड, मैदानों का पारा जा रहा ऊपर

पश्चिमी विक्षोभ व ऊपरी वायुमंडल में बने ट्रफ के चलते मौसम में आया बदलाव

Weather Update Today (आज समाज), नई दिल्ली : उत्तरी भारत में इन दिनों दो तरह का मौसम देखने को मिल रहा है। फरवरी अभी आधा भी नहीं गुजरा लेकिन एक तरफ जहां मैदानी राज्यों में पारा 30 डिग्री की तरफ तेजी से जा रहा है वहीं मार्च जैसी गर्मी का अहसास होना शुरू हो गया है। वहीं पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है जिससे वहां अभी भी सामान्य से ज्यादा ठंड महसूस की जा रही है।

भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी की गई सूचना के अनुसार पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं, जबकि मैदानी इलाकों में तापमान तेजी से बढ़ेगा। मौसम की यह करवट सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और ऊपरी वायुमंडल में बने ट्रफ के कारण मानी जा रही है। पहाड़ों में ठंड दोबारा तेज हो सकती है, जबकि मैदानों में सर्दी कमजोर पड़ती दिखेगी।

13 से 16 तक परिवर्तनशील रहेगा मौसम

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 13 और 16 फरवरी के आसपास जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। इसके उलट दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत मैदानी क्षेत्रों में धूप तेज रहेगी और दिन का तापमान ऊपर जाएगा। न्यूनतम तापमान में भी धीरे-धीरे बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।

हिमाचल में कड़ाके की ठंड

हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है। रोहतांग दर्रा और शिंकुला दर्रा क्षेत्र में नई बर्फ गिरने की पुष्टि हुई है। लाहौल-स्पीति के ताबो में न्यूनतम तापमान माइनस 8.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह इस समय के हिसाब से काफी कम है। कई मैदानी इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा भी देखा गया, जिससे दृश्यता प्रभावित हुई।

गेहूं की फसल को नुकसान का अंदेशा

पंजाब, हरियाणा और यूपी में लगातार बढ़ रहे तापमान से गेहूं की फसल को नुकसान होने का खतरा मंडराने लगा है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि इन दिनों में इतना ज्यादा तापमान गेहूं की फसल के लिए खतरनाक हो सकता है। गेहूं अभी निसार पर है। यदि तापमान ज्यादा होगा तो समय से पहले ही गेहूं की बाली ेसे नमी सूख जाएगी जिससे दाना हल्का रह सकता है। इससे उत्पादन पर असर पड़ सकता है। जो किसानों के लिए नुकसानदायक होगा।

ये भी पढ़ें : Bangladesh Voting Live : कड़ी सुरक्षा के बीच बांग्लादेश में मतदान शुरू