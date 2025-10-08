Kanpur Blast Incident : आज कानपूर मैं हुए धमाके ने सब लोगो में डर का मोहल्ल पैदा कर दिया है दरसल हुआ ऐसा की भीड़भाड़ वाले बाजार में जब तेज़ धमाके की आवाज़ गूंजी, तो कुछ ही सेकंड में अफरा-तफरी मच गई। लोग भागने लगे, दुकानों के शटर गिरने लगे, और धुएँ के बीच से उठती चीखें सुनाई देने लगीं. पास की मस्जिद की दीवारें हिल गईं, और सड़क पर खड़े दो स्कूटरों से उठती आग की लपटों ने सबको हैरान कर दिया।

धमाके की चपेट में आये 6 लोग घायल

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के बाद अब कानपुर में भी एक बड़ा धमाका हुआ है. एक मस्जिद के पास खड़े दो स्कूटरों में विस्फोट हो गया, जिससे कई लोग घायल हो गए. एक महिला समेत 6 लोग घायल हो गए. चार की हालत गंभीर है और उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया है. फोरेंसिक, बम और एटीएस की टीमें पहुँच गई हैं. अधिकारियों ने बताया कि दोनों स्कूटरों में विस्फोटक रखे गए थे

यह घटना मेस्टन रोड स्थित मूलगंज के बिसातखाना में हुई. पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और अधिकारियों ने जाँच शुरू कर दी है. धमाका इतना तेज़ था कि उसकी आवाज़ दूर-दूर तक सुनाई दी. पास की एक मस्जिद की दीवारें भी क्षतिग्रस्त हो गईं. आस-पास की कई दुकानों की छतें भी गिर गईं. पुलिस स्कूटर मालिकों का पता लगाने की कोशिश कर रही है. धमाकों से पूरे इलाके में दहशत फैल गई।

पिछले हफ्ते भी हो चूका है धमाका

पिछले हफ्ते ही फर्रुखाबाद के एक कोचिंग सेंटर में भीषण विस्फोट हुआ था, जिसमें दो युवकों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। हालाँकि, घटनास्थल पर विस्फोटकों की मौजूदगी की पुष्टि नहीं हुई है. अधिकारियों को संदेह है कि कोचिंग सेंटर में हुए विस्फोट का कारण सेप्टिक टैंक में गैस थी।

कानपुर के जॉइंट पुलिस कमिश्नर बताया कि 6 लोगों को उर्सुला अस्पताल लाया गया. उनमें से चार की हालत गंभीर थी. उन्हें लखनऊ ले जाया गया. चारों को एम्बुलेंस से लखनऊ ले जाया गया. दो का अभी उर्सुला अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि दो अन्य इलाज के बाद घर लौट आए हैं पुलिस अधिकारी हर पहलू की जाँच कर रहे हैं। यह भी माना जा रहा है कि दिवाली के पटाखे बनाने के लिए लाए जा रहे विस्फोटकों में विस्फोट हुआ होगा. हालाँकि, विस्फोट से आसपास की दीवारें भी क्षतिग्रस्त हो गईं, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह एक बेहद खतरनाक विस्फोटक था।

शाम करीब 7:15 बजे के करीब हुई घटना

घटना शाम करीब 7:15 बजे हुई. मूलगंज थाना क्षेत्र के मिश्री बाजार के पास बिसाती बाजार में दो स्कूटरों में विस्फोट उस समय हुआ जब बाजार में भीड़भाड़ थी और लोग खरीदारी कर रहे थे. घायलों में दुकानदार, कारीगर और ग्राहक शामिल हैं. चेकनगंज निवासी कचरा बीनने वाली किशोरी सुहाना भी घायल हो गई। लाल गगनन्ना निवासी 58 वर्षीय अश्विनी कुमार, जिनकी डिप्टी का पड़ाव में एक दुकान है और वे वहाँ सामान लेने आए थे।

अन्य घायलों में बेकनगंज में रहने वाले पश्चिम बंगाल के आभूषण कारीगर 35 वर्षीय रईसुद्दीन, बिसात खाना में खेल के सामान की दुकान चलाने वाले 24 वर्षीय अब्दुल, बिसात खाना में बैग की दुकान चलाने वाले 25 वर्षीय मोहम्मद मुर्सलीन और बेल्ट व चश्मे की दुकान पर काम करने वाले मीरपुर निवासी 15 वर्षीय जुबिन शामिल हैं. पुलिस बल के साथ पुलिस उपायुक्त (पूर्वी) भी मौजूद थे।